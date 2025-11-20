''Да, БГ'': Теменужка Петкова не различава система от софтуер. Покъртително неосведомена

"Да, България" защитиха позицията си по отношение на неефективността на софтуера за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО).
Вчера от партията дадоха специална пресконференция, на която заявиха, че в държавния бюджет за 2026 г. е включено внедряването на СУПТО във всеки търговски обект. По думите на съпредседателя на Да, БГ Ивайло Мирчев догодина всяко кафене и магазинче ще плати минимум 500 евро за неработещ софтуер.
В отговор министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че мярката засяга само производителите и разпространителите на софтуер и няма да доведе до подобни разходи за повечето търговци.
Ето как ѝ отговориха днес от "Да, България":
"Министър Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”.
Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото.
Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти.
Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове.
Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъдат хаос сред фирмите, заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.