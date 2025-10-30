''Да, България'' предлага таван на бонусите в бюджетната сфера

"Да, България" внесе предложение за изменение на Кодекса на труда, според което допълнителните възнаграждения за членовете и ръководителите на органи, избирани от парламента, не трябва да надвишават една брутна месечна работна заплата годишно.

"С това ще ограничим възможностите за злоупотреба с прекомерно или необосновано допълнително възнаграждение, ще повишим прозрачността и отчетността и ще укрепим връзката между възнаграждението и постигнатите резултати", пишат вносителите на законодателната промяна.

Според news.lex.bg, членовете на ВСС взимат 23 824 лева на месец, без да плащат осигуровки.

Ако поправката на "Да, България" бъде приета, тя ще засегне членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите към ИВСС, държавните служители и съответните администрации, членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия.

Допълнителните възнагражденията на държавните служители за постигнати резултати не могат да надвишават 20% от годишните им заплати, в противен случай е необходимо изрично решение на Съвета за административна реформа.

Предложената законова промяна е част от пакета от десни мерки на "Да, България" за ограничаване на публичните разходи.

"Предложихме ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в администрацията, в регулаторите, в държавните предприятия. Там се раздават пари, сякаш държавата е бездънна. Ако това се спре, ще се освободят ресурси за младите лекари и ключови сектори, без да се увеличават осигуровките“, смята съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според него, ако бъдат приети тези предложения, бюджетът може да стане балансиран, без да се повтарят грешките от миналото.

"Това е левичарски бюджет, който ни връща към 1996 година и политиките на Жан Виденов. Ако искаме стабилност, трябва разум и дясна финансова политика", каза още Божанов в кулоарите на парламента.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира "Лукойл", като посочи, че партията настоява за пълна прозрачност при бъдещата сделка с "Лукойл" и ясно разграничаване от руското влияние.

"Нашето желание е ясно – "Лукойл" не трябва да бъде под каквато и да е форма на контрол от Кремъл. Искаме западен инвеститор и гаранции, че няма да се финансират проруски партии и групи у нас".

Руската енергийна група "Лукойл" обяви днес на сайта си, че е приела оферта от мултинационалната компания за търговия със суровини "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл", контролираща чуждестранните активи на петролния гигант. Според съобщението „Лукойл“ поема ангажимент да не води преговори с други потенциални купувачи.