БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство

БСП поиска въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата. Според партията това ще доведе до увеличаване на нетния разполагаем доход на близо 1 милион работещи с най-ниски доходи.

Социалистите поставят под въпрос плоския данък, въведен от 1 януари 2008 г. от правителството на Сергей Станишев, когато министър на икономиката бе Петър Димитров - бивш член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Тогава Димитров мотивира решението така: "Въвеждането на плоския 10% данък върху труда... от лявото правителство на Сергей Станишев е най-справедливата и радикална данъчна мярка за целия период на прехода".

Сега обаче социалистите предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство.

Документът е изготвен от съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации към Националния съвет на БСП, а целта е премахването на плоския данък и въвеждането на прогресивното подоходно облагане с необлагаеми минимум, равен на минималната работна заплата.

Сред другите предложения е въвеждането на прогресивна скала за корпоративния данък - 10% за фирми с печалба до 1 милион евро и над 12% до 5 милиона.

БСП предлага и по-високи такси върху хазарта и концесиите, както и премахване тавана на пенсиите и повишаването на максималния осигурителен доход до 2600 евро.

В документа, приет на Националния съвет на партията, се подчертава, че сегашният данъчно-осигурителен модел увеличава социалното неравенство.

БСП предупреждава, че приемането на еврото може да засегне по-нискодоходните групи чрез загуба на покупателна способност и настоява за повече социални механизми за защита.

Социалистите подчертават, че предлаганите промени целят дългосрочна фискална устойчивост, социална сигурност и развитие, без допълнително натрупване на държавен дълг.