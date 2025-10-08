Божанов: Борисов да не се прави на луд, да си пита министрите дали се разследва палежът на камионите

Борисов да не се прави на луд, няма нужда от извънредно законодателство, така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отговори на предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кметът на София Васил Терзиев да внесе в Народното събрание "един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска", който да гласуват, за да си свърши работата с боклука в София.

Божанов отбеляза, че кметът Терзиев, Столична община и софиянци имат нужда действащото законодателство да се спазва.

"Борисов да си пита министрите дали се разследва палежът на камионите, отнетият лиценз по време на процедурата на обществената поръчка защо е бил отнет, защо правителството и мнозинството обслужва Таки. Борисов да не се прави, че не го познава. Миналата седмица неговата група направи всичко възможно да не се стигне до гласуване на законопроект, който да отнеме монопола на продуктовите такси. Таки е в Дубай и командва оттам. Той иска да вземе едни пари на гърба на софиянци", каза Божанов в кулоарите на парламента.

По думите му са били подготвени максимално прозрачни поръчки с конкуренция.

"Конкуренцията щеше да се случи, ако държавните органи не се бяха намесили в негативна посока. Трябва ли под натиска на едни деветдесетарски мутри столичани да плащат повече?", попита той.

По-рано днес съпредседателите на "Да, България" посочиха, че държавата съдейства на мутрите в София и не прави нищо.