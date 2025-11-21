Борисов: Благодарение на решетките на Петков, възстанових силата на ГЕРБ

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Той се съгласи с недоволството на хората и предложи да се промени Избирателния закон, така че да дава привилегии на всички политици, които са лежали в арестите.

Снощи (20.11) хиляди се събраха на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната", в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.

Демонстрации се проведоха и във Варна, а мотото на протестиращите беше "Не оставяй демокрацията зад решетките".

Бориосв обаче смята, че провелите се протести са за това да не се приеме първият бюджет в евро.

"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Според него да се протестира е най-хубавото нещо.