Борисов: Благодарение на решетките на Петков, възстанових силата на ГЕРБ

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Той се съгласи с недоволството на хората и предложи да се промени Избирателния закон, така че да дава привилегии на всички политици, които са лежали в арестите.
Снощи (20.11) хиляди се събраха на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната", в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.
Демонстрации се проведоха и във Варна, а мотото на протестиращите беше "Не оставяй демокрацията зад решетките".
Бориосв обаче смята, че провелите се протести са за това да не се приеме първият бюджет в евро.
"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента.
Според него да се протестира е най-хубавото нещо.
"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че да дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", посочи още Борисов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3153
8
21.11 2025 в 10:50
15925
7
21.11 2025 в 10:26
23465
6
21.11 2025 в 10:16
2970
5
21.11 2025 в 10:10
2970
4
21.11 2025 в 10:08
Чакаме героят Копейкин да ви поведе в победен бой. Ама нещо не му се получасва, що така? Май няма големи фенове на Рашка даже и в България, м? ;)
-10700
3
21.11 2025 в 10:04
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
4016
2
21.11 2025 в 10:03
17969
1
21.11 2025 в 10:01
1. Борисов е 3 пъти осъден за клевета на последна инстанция
2. Ако не бяха бюджетите на ППДБ щяхме да гледаме еврозона през крив макарон
3. Ако не бяха промените в Конституцията и Шенген щеше да е на същото положение, а ние щяхме да измазваме оная барака от 2011та
Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)
Заслужават смърт. Тръмп се разгневи на конгресмени, зовящи военните да не изпълняват незаконни заповеди
Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план