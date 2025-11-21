Борисов: Благодарение на решетките на Петков, възстанових силата на ГЕРБ

OFFNews 21 ноември 2025 в 09:27 1028 8
Бойко Борисов

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Бойко Борисов, ГЕРБ

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Той се съгласи с недоволството на хората и предложи да се промени Избирателния закон, така че да дава привилегии на всички политици, които са лежали в арестите.

Снощи (20.11) хиляди се събраха на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната", в защита на варненския кмет Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов.

Демонстрации се проведоха и във Варна, а мотото на протестиращите беше "Не оставяй демокрацията зад решетките".

Бориосв обаче смята, че провелите се протести са за това да не се приеме първият бюджет в евро.

"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Според него да се протестира е най-хубавото нещо.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че да  дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", посочи още Борисов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3153

    8

    user4eto

    21.11 2025 в 10:50

    -0
    +0
    Ако да станеш мъжка секретарка на шопара е възстановяване на сила. Така да бъде!

    15925

    7

    bls

    21.11 2025 в 10:26

    -0
    +0
    Че нали това им беше идеята изначално. Не се ли чу в записите, че те изпират? Лежал 12 часа в ареста и вече големият мъченик ..

    23465

    6

    мнение от IP

    21.11 2025 в 10:16

    -0
    +4
    Борисов лежал в арестите :):) Борисов ни е вкарал в Шенген и чичо му от Америка му помага. А пък в Европа всички са му първи приятели. Бюджетът е единствено възможен и Сарафов си е прокурор. Ако се наложи ще каже на ВСС да го прати да си бъде "прокурорче", както Гешев. Ама първо ще пита Пеевски, защото каквото каже го изпълнява....и т.н. Аз вярвам, че предпочита да е на площада, вместо в хватката на Пеевски, обаче кой каквото си надроби, си го сърба - бавно и късно, но пък неотменно...

    2970

    5

    Джендо Джедев

    21.11 2025 в 10:10

    -0
    +12
    Фактът, че ПП-ДБ са трън в дебелите трътки на шопари като тоя и Шиши, е достатъчно показателен, че са добър избор.

    2970

    4

    Джендо Джедев

    21.11 2025 в 10:08

    -0
    +2
    Красная бабушка,

    Чакаме героят Копейкин да ви поведе в победен бой. Ама нещо не му се получасва, що така? Май няма големи фенове на Рашка даже и в България, м? ;)

    4016

    2

    firefighter88

    21.11 2025 в 10:03

    -0
    +19
    Ооох,и той жертва се изкара,прекара една нощ в ареста и постоянно го натяква! Какво да кажат Коцев и Барбутов и много други ,държани в арести и обвинени без доказателства за да се съсипе животът и кариерата им! И това благодарение на ГЕРБ и кликата около тях!!!

    17969

    1

    Nick F

    21.11 2025 в 10:01

    -0
    +24
    Май е хубаво да се слагат и бележки под линия. Като:
    1. Борисов е 3 пъти осъден за клевета на последна инстанция
    2. Ако не бяха бюджетите на ППДБ щяхме да гледаме еврозона през крив макарон
    3. Ако не бяха промените в Конституцията и Шенген щеше да е на същото положение, а ние щяхме да измазваме оная барака от 2011та
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев