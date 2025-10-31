Атанас Атанасов: Това е бюджет на чантаджиите, никакви предложения за реформа

Това е бюджет на чантаджиите, на чиновничеството, на застоя, каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов по бТВ.

Никакви предложения за някакви сериозни реформа, допълни той. Когато говоря за чантаджиите, имам пред вид Бойко Борисов, когато беше главен секретар на МВР, за тях е грижата, обясни лидерът на ДСБ.

Винаги са виновни тези преди това - четворната коалиция може да промени, каквито закони иска. Когато ние бяхме в сглобката, фиксацията беше да променим конституционната реформа, може би беше грешка, че не сменихме Висшия съдебен съвет. Но управляващите сега трябва да изберат нов Висш съдебен съвет, да потърсят преговори с опозицията, инициативата е у тях, защото са необходими две/трети в парламента, каза още лидерът на ДСБ.

Атанасов определи съдебната система като „черна дупка“. „Мои познати ми казват, че членовете на ВСС не ходят на работа, появяват се само, когато има свикани заседания, а взимат по 20 хил. лв. Това на какво прилича?, коментира депутатът от ПП-ДБ.

Борисов има талант, умее да играе определени роли. Излезе и нахока своите и смени председателя на Народното събрание. Той се държи като опозиция на собствената си власт. Той просто боксува, иска му се да държи властта, но явно не му позволяват, обясни Атанасов.

По думите му резултатът от изборите в Пазарджик са били само повод за напрежението в ГЕРБ. Относно обвиненията на Делян Пеевски от ДПС-Ново начало към Бойко Рашков от ПП-ДБ, Атанасов каза: „Мога да допусна, че този Мухарем неслучайно е пратен там. При всички положения г-н Рашков се е здрависал с човек, когото не познава“.

По думите му закриването на КПК е предложено първо от него, но хората от комисията трябва да отидат на борсата, а не да се преместят в ДАНС.