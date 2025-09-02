Атанас Атанасов: ДАНС се е превърнала в почивна станция

Държавна агенция "Национална сигурност" се е превърнала в почивна станция, смята лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. По думите му тя не работи по основните задачи, които има.

Коментарът на Атанасов е по повод поисканатта от него оставката на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради предполагаемата хибридна руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

Ген. Атанасов призова и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност.

Освен това председателят на ДСБ иска изслушване на премиера Росен Желязков в Народното събрание в сряда (03.09) относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

Според него ДАНС върши политически поръчки и като пример посочи елиминирането на машинното гласуване на изборите през октомври 2023 г.

"Има размяна на заложници между президента и правителството. Радев подписа със скърцане на зъби за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар, за да му подпишат за шеф на ДАНС", каза Атанасов.

За него премиерът е сламен човек, които изпълнява решенията, взети от лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.