ДСБ поиска оставката на шефа на ДАНС заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов поиска оставката на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради предполагаемата хибридна руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

По-рано днес стана ясно, че е имало инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, като се е наложило той да кацне принудително на летище Пловдив.

В съобщението то МС се казва:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

Ген. Атанасов призова и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност.

Освен това председателят на ДСБ иска изслушване на премиера Росен Желязков в Народното събрание в сряда (03.09) относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.