Асен Василев: Когато Борисов стигна пенсионна възраст, разбра, че пенсиите е добре да се вдигат

Явно след като Бойко Борисов е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва законът и швейцарското правило.

Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на нападките на председателя на ГЕРБ за отпускането на 1 млрд. лв. за пенсии.

"Лошата новина е, че Борисов е учил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките и това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да работи нормално", изтъкна Василев.

Той обясни, че това е разликата между лява политика и центристка политика. И допълни, че през всички преминали кризи не са си позволили да вдигнат осигуровките.

"Разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин и да вземеш по 600 лв. на година от всеки един от тях, но макар и да е по-трудно, по-добре е да се спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция", бе категоричен депутатът от ПП-ДБ.

По думите му така се е правило от 2021 до 2024 г. Данъците не са се повишавали, но в същото време е имало достатъчно средства и за пенсии, и за заплати. Единственото, за което е нямало пари, е захранването на "прасе касичките".

Василев посъветва Бойко Борисов да седне и да прочете, да разпита и да ограничи парите към "прасе касичките". Тогава няма да има нужда да вдига осигуровките.