Борисов: Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев

Съветът за съвместно управление (ССУ) направи вчера някои корекции. Всъщност то е едно предложение за бюджетите, които приехме в сглобката. Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев.

Този коментар направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод направените промени в държавния бюджет на вчерашното заседание на ССУ.

"ГЕРБ през годините водеше консервативна политика, винаги държахме един фискален резерв. Но дойде "Промяната" и всички системи нараснаха главоломно. Виждате, че по всички параметри - заплати, пенсии, ние се движим по инерцията и посоката, която бе зададена, когато бяха в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже: Асен Василев много вдигаше пенсиите, ние сега ще ги намалим. Няма такава", разпалено обяви в кулоарите на парламента Борисов.

И напомни, че десните партии са предупреждавали за това, но хората не са ги чули и затова "сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме хубави и готини, както правеше Асен Василев".

Лидерът на ГЕРБ се закани съкращенията в администрацията да продължат "с темповете, с които го правеха "Промяната" и колкото при Асен Василев и (Николай) Денков".

Но "червената линия" за ГЕРБ е дефицитът от 3%. Според Борисов имало опасност той да се увеличи, но се надявал да бъде компенсиран през приходите.

"Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. тази година приходните агенции повече са събрали, отколкото м.г. Сиреч, борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат. Помните как излизах и ви казвах - и тази седмица Асен Василев е изтеглил 500 млн., всяка седмица ви го казвах, а не ми правехте сметка", заяви в свой стил Борисов.

А на въпрос защо продължава политиката на Асен Василев, която е критикувал, лидерът на ГЕРБ гневно посочи: "Иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица - не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат!".