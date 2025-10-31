Борисов: Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев

Съветът за съвместно управление (ССУ) направи вчера някои корекции. Всъщност то е едно предложение за бюджетите, които приехме в сглобката. Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев.
Този коментар направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод направените промени в държавния бюджет на вчерашното заседание на ССУ.
"ГЕРБ през годините водеше консервативна политика, винаги държахме един фискален резерв. Но дойде "Промяната" и всички системи нараснаха главоломно. Виждате, че по всички параметри - заплати, пенсии, ние се движим по инерцията и посоката, която бе зададена, когато бяха в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже: Асен Василев много вдигаше пенсиите, ние сега ще ги намалим. Няма такава", разпалено обяви в кулоарите на парламента Борисов.
И напомни, че десните партии са предупреждавали за това, но хората не са ги чули и затова "сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме хубави и готини, както правеше Асен Василев".
Лидерът на ГЕРБ се закани съкращенията в администрацията да продължат "с темповете, с които го правеха "Промяната" и колкото при Асен Василев и (Николай) Денков".
Но "червената линия" за ГЕРБ е дефицитът от 3%. Според Борисов имало опасност той да се увеличи, но се надявал да бъде компенсиран през приходите.
"Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. тази година приходните агенции повече са събрали, отколкото м.г. Сиреч, борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат. Помните как излизах и ви казвах - и тази седмица Асен Василев е изтеглил 500 млн., всяка седмица ви го казвах, а не ми правехте сметка", заяви в свой стил Борисов.
А на въпрос защо продължава политиката на Асен Василев, която е критикувал, лидерът на ГЕРБ гневно посочи: "Иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица - не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат!".
3146
12
31.10 2025 в 13:06
42
11
31.10 2025 в 12:38
11015
10
31.10 2025 в 12:29
Нали има само усещане за корупция, какво я борите, боклук нагъл!
3010
9
31.10 2025 в 12:12
Каквото и да прави Борисов, като Асен Василев не може да бъде. Делят ги не два вагона книги, а цяла влакова композиция.
Единият махал филии и бил кварталния гамен.
Другият решавал задачи по математика и ходил на олимпиади.
Единият ходил да краде коли в Чехия, че и в техния затвор лежал.
Другият ходил да учи в Харвард.
Единият подхвърля бонуси към пенсиите на пенсионерите със същото отношение, с което подхвърля трохи хляб на някой помияр. Ей на ви, бъдете благодарни.
Другият увеличи пенсиите, защото не може да разбере как може да се подиграваме така на нашите родители.
И какво разбра първият от всичко това? И аз трябва да раздавам. От къде ще раздаваш, бе тикво наядена, от нашите собствени пари ли ще ни раздаваш? Другият не раздава. Другият управлява бюджет, ама де капацитет да схванеш как да стане това. Финансовите им министри са до един проблемни. Единият е намагнитен. Другата - некомпетентна.
2973
8
31.10 2025 в 12:11
23465
7
31.10 2025 в 12:07
4956
6
31.10 2025 в 11:09
6900
5
31.10 2025 в 10:50
3148
4
31.10 2025 в 10:47
За да си готин като Асен Василев, тегли една майна на шопара и направи реформа в МВР и съдебната система.
4047
3
31.10 2025 в 10:34
