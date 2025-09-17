Асен Василев: Бюджетният дефицит може да стигне 8%, ако не падне правителството

Дефицитът ще стигне 8%, ако не падне правителството, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента. Той добави, че до момента е изтеглен държавен дълг в размер на 18 млрд. лв., заради което "не може да им се върже финансовата политика".

"Преди малко г-н Борисов каза, че дефицитът може да стигне 8%, ако падне правителството. Всъщност дефицитът може да стигне 8%, ако не падне правителството. Към края на юли, тъй като данните за август не са излезли – Министерството на финансите под ръководството на Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца, прави го един месец по-късно, за месец юли мачовците от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение, когато аз бях финансов министър нямаше дефицит едната година беше излишък от 500 млн. лв., а другата – излишък от 1,5 млрд. лв. Това да имаш дефицит над 4 млрд. лв. към края на юли, което е 2%, означава, че ще е много трудно, да не кажа невъзможно, да се вместим в 3 процентовата рамка", каза Василев.

Той добави, че оставането на областния управител на Разград Владимир Димитров на поста след присъствието му на партийна среща на "ДПС-Ново начало" и изключването му от ГЕРБ е знак, че кабинетът е на Пеевски и по тази причина той го пази.

За инвестицията на "Райнметал" за завода за барут в България Василев посочи, че има желание за инвестиция и е въпрос на управление сделката да се случи при най-добрите условия за България.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира решенето на президента Румен Радев да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот. Според Борисов Радев не се държи като държавен глава, а като партиен лидер.