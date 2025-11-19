Асен Василев: Ако Борисов, Спецов и Валентин Златев тайно са закусвали в Банкя, значи Златев се връща в ''Лукойл''

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че ставаме свидетели на огромно бързане и опит да се наложи най-пагубният бюджет от последните 25 години.

В кулоарите на Народното събрание той коментира, че в предложения бюджет се залага най-голямото увеличение на данъците от времето на Жан Виденов насам.

По думите му при дискутирането на бюджета във финансовата комисия вчера не е имало нито една изказване от ГЕРБ. "Защото от ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски, а не на дясна партия", каза Асен Василев.

Според него този бюджет спира единия двигател на икономиката - инвестициите, чрез покачването на данък „дивидент“. Асен Василев очаква всички фирми да си извадят вече направените инвестиции още тази година, докато данъкът е по-нисък.

"Спира и другият двигател на икономиката - потреблението, защото нито една фирма в частния сектор няма да увеличи заплатите, като бръкнат и ѝ вземат парите за допълнителни данъци и осигуровки", каза лидерът на ПП.

Асен Василев каза, че това би могло да се предотврати, като за целта е трябвало да се спрат „парите за касичките и бухалките“, както и да не се вдигат данъците и осигуровките.

Лидерът на ПП коментира слуховете за "тайна среща" в Банкя между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, новоназначеният особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов и бишият генерален директор на "Лукойл" в България - Валентин Златев.

"Появи се една притеснителна информация в медиите, че е имало тайна закуска в Банкя, на която са били Румен Спецов, Бойко Борисов и Валентин Златев. Въпросът е каква е ролята на Валентин Златев в управлението на "Лукойл" и той ли ще бъде истинският особен управител? Ако това е вярно, това би означавало, че Валентин Златев се връща в управлението на „Лукойл“, а по негово време не се плащаше нито една стотинка данък, когато правителството беше на Бойко Борисов", отбеляза Асен Василев.

Попитан дали още има доверие на Румен Спецов - някогашно назначение на Василев като финансов премиер, отговори, че "отдавна му няма доверие".