Адемов: Оттеглянето на бюджета си има цена и управляващите не желаят да я платят

Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не желаят да платят, заяви в кулоарите на парламента Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган.

Той е на мнение, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде оттеглен, както и че няма никакъв проблем това да се случи, тъй като окончателното решение е в ръцете на депутатите.

Макар вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да обяви, че изтегля бюджета - днес каза, че според него добрият вариант е да се преработи със съгласието на работодалите, синдикатите и останалите партии.

Депутатът от АПС посочи, че опозицията се е обединила в защитата на националния интерес, като част от приоритетите за гражданите е да има стабилна фискална политика.

"За съжаление, управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета", коментира Адемов.



Според него докато няма категорични отговори по темите като минимална работна заплата (МРЗ), социални разходи, прагове на осигуровките и автоматични механизми в секторните политики - няма как управляващите ГЕРБ, БСП, ИТН с подкрепата на "ДПС-Ново начало" да отговарят адекватно на обществените очаквания.

Хасан Адемов очаква, че ще има конкретика какво точно се изменя в средата на следващата седмица.