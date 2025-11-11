Започват подготвителни дейности за изграждане на части от улици в столичния район „Слатина“ – ул.„Даскал Никита“ и ул. „Слатинска река“ в кв. “Христо Смирненски“, съобщи Столична община.
До 23 декември работният участък от улиците ще бъде изцяло затворен за движение на превозни средства.
Подготвителните работи включват:
● подготовка на строителна площадка;
● оформяне на короните на дърветата по поречието на река Слатинска;
● проучване и уточняване на местоположението на съществуващите инженерни мрежи.
Основните строителни дейности ще стартират на 17 ноември Изпълнител на проекта е фирма „Щрабаг“ ЕАД, като стойността на договора е приблизително 641 хил. лева. Ще бъдат изградени:
● улично платно с дължина общо 160 м, широчина 7,50 м и 6 м;
● двустранни тротоари с широчина по 2 м;
● обособяване на нови зелени площи и паркоместа.
Предвижда се изпълнение на нови тротоари от бетонови плочи, а около блок № 68 ще бъде изграден нов плочник. Проектното решение запазва съществуващата дървесна растителност и увеличава броя на местата за паркиране.
Предвижда се изграждане на нови тръбни мрежи, както и демонтаж на съществуващото улично осветление, което ще бъде заменено с ново, енергийно ефективно.
Паралелно с изпълнението на настоящия обект е одобрен проект за изграждане на пътна връзка и мост над река Слатинска. В момента се очаква издаването на разрешение за строеж и избор на изпълнител.
Освен това се разработва проект за основен ремонт на ул. „Гео Милев“ в участъка между бул. „Ситняково“ и ул. „Кривина“.
С реализирането на тези проекти квартал „Христо Смирненски“ ще подобри пътната си инфраструктура, с повече удобства за пешеходци и обособени места за паркиране.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
11.11 2025 в 12:25
Запасите ни от бензин са за 35 дни, а от дизел - за повече от 50 дни
ЕС създава свой аналог на ЦРУ и ФСБ
Започва изграждане на части от улици в Слатина, предстои и ремонт на участък от ул. Гео Милев
ЕС създава свой аналог на ЦРУ и ФСБ
Запасите ни от бензин са за 35 дни, а от дизел - за повече от 50 дни