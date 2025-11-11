Започва изграждане на части от улици в Слатина, предстои и ремонт на участък от ул. Гео Милев

Започват подготвителни дейности за изграждане на части от улици в столичния район „Слатина“ – ул.„Даскал Никита“ и ул. „Слатинска река“ в кв. “Христо Смирненски“, съобщи Столична община.

До 23 декември работният участък от улиците ще бъде изцяло затворен за движение на превозни средства.

Подготвителните работи включват:

● подготовка на строителна площадка;

● оформяне на короните на дърветата по поречието на река Слатинска;

● проучване и уточняване на местоположението на съществуващите инженерни мрежи.

Основните строителни дейности ще стартират на 17 ноември Изпълнител на проекта е фирма „Щрабаг“ ЕАД, като стойността на договора е приблизително 641 хил. лева. Ще бъдат изградени:

● улично платно с дължина общо 160 м, широчина 7,50 м и 6 м;

● двустранни тротоари с широчина по 2 м;

● обособяване на нови зелени площи и паркоместа.

Предвижда се изпълнение на нови тротоари от бетонови плочи, а около блок № 68 ще бъде изграден нов плочник. Проектното решение запазва съществуващата дървесна растителност и увеличава броя на местата за паркиране.

Предвижда се изграждане на нови тръбни мрежи, както и демонтаж на съществуващото улично осветление, което ще бъде заменено с ново, енергийно ефективно.

Паралелно с изпълнението на настоящия обект е одобрен проект за изграждане на пътна връзка и мост над река Слатинска. В момента се очаква издаването на разрешение за строеж и избор на изпълнител.

Освен това се разработва проект за основен ремонт на ул. „Гео Милев“ в участъка между бул. „Ситняково“ и ул. „Кривина“.

С реализирането на тези проекти квартал „Христо Смирненски“ ще подобри пътната си инфраструктура, с повече удобства за пешеходци и обособени места за паркиране.