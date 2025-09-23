За 24 часа 420 души поискаха да се върнат в страната по проект ''Избирам България''

Само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк.

Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта – 22 септември.

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. Програмата е насочена към работещите навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

„Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза Гуцанов, цитиран от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията - онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева; информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа; финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори, каза Гуцанов миналата седмица при обявяването на инициативата.