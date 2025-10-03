Водно торнадо се изви над морето край Царево (видео и снимки)

Водно торнадо се изви над морето край Царево на фона на усложнената метеорологична обстановка по Южното Черноморие.
Явлението е заснето от местни жители. Кадрите много бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност – най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.
Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.
За последните години това е поредният подобен случай, заснет в този район на Черноморието.
Снимки: Meteo Balkans
По-рано обявиха бедствено положение в община Царево, след като се изляха над 200 л/кв.м.в района. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.
Денят се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини. Има и евакуирани хора.
Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.
03.10 2025 в 12:49
