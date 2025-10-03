Водно торнадо се изви над морето край Царево (видео и снимки)

OFFNews 03 октомври 2025 в 12:15 1798 1
Водно торнадо се изви над морето край Царево.

Снимка Meteo Balkans

Водно торнадо се изви над морето край Царево на фона на усложнената метеорологична обстановка по Южното Черноморие.

Явлението е заснето от местни жители. Кадрите много бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност – най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.

Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.

За последните години това е поредният подобен случай, заснет в този район на Черноморието.

Снимки: Meteo Balkans

По-рано обявиха бедствено положение в община Царево, след като се изляха над 200 л/кв.м.в района. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Денят се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини. Има и евакуирани хора.

Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.

