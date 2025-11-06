"Възраждане" с опит да ограничи дейността на чуждестранно финансираните граждански организации в училище

Партия "Възраждане" иска да ограничи достъпа до образователните институции на организации, които са чуждестранни или са финансирани предимно от други държави. На 4 ноември депутатът Ангел Янчев внесе в Народното събрание между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Промените, според "Възраждане", целят да отменят делегираните бюджети, да забранят на училищата да реализират платени курсове срещу заплащане, както и да "увеличават санкциите за юридически лица с чуждестранно финансиране, които извършват дейност в училищата без контрол". Последното от партията мотивират с "укрепване на националния суверенитет в образованието".

Партията е предложила промени в чл. 347 от ЗПУО.

Чл. 347 от ЗПУО говори за санкции срещу родителите при неизпълнение на определени условия. Измененията, свързани с чуждестранните организации, които "Възраждане" желае да внесе, изглежда се отнасят за следващия 348-ми член, който говори за глоба на физически и юридически лица. Ето какво пише в досегашния закон:

Чл. 347. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. ... Чл. 348. (1) Наказват се с глоба, съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. физически или юридически лица, които:...

"Възраждане" предлагат да се увеличи диапазонът на глобата от 10 000 до 20 000 лева и на такава санкция да са подложени и тези, които „организират и провеждат обучения, анкети, изследвания на деца, ученици и педагогически специалисти в образователни институции, ако са юридически лица, регистрирани извън България, или повече от половината от приходите им са от чуждестранни физически или юридически лица".

Обединени граждански организации "Обединени" (в които членуват организации като "Заедно в час", "Национален младежки форум", "Time Heroes", "Amnesty International"), създадоха петиция против предложените промени. Авторите на петицията мотивират позицията си по следния начин:

Има ли нещо по-важно от децата ни – НЕ! Има ли нещо по-важно от тяхното образование – НЕ! За пореден път в Народното събрание се внасят предложения, които не засягат подобряване на образованието, а целят да ограничат възможността училищата да работят заедно с цялата общност, за да осигурят образование и развитие на нашите деца. ПП Възраждане внесе предложение, което ограничава достъпа на граждански организации до училище под претекст, че са чуждестранно финансирани. Да си представим: - УНИЦЕФ България няма да може да работи вече с българските деца и училища; - Българските олимпийци по математика и физика няма да могат да пътуват, ако ги покани чуждестранна организация; - Международни хуманитарни организации няма да могат да помагат на бедните деца в България да имат достъп до образование; - Организациите, които работят по Европейската програма Еразъм, няма да могат да изпращат на международен обмен български учители и ученици, и пр., и пр. Ако искаш да кажеш „СПРЕТЕ с подобни предложения“, чиято истинска цел е да ограничат активните и сдружени хора – онези, които искат да работят за по-добро образование на децата ни, подпиши тази позиция. Ние ще го изпратим до Комисията по образование, когато разглежда тези предложения.

В петицията се дава и линк към декларация на "Обединени", с която те се противопоставят "на опитите за стигматизиране на гражданските организации чрез пропаганда, както и на всякакви действия, насочени към ограничаване на гражданските права и свободи".