Въздухът, който дишаме, във фокуса на национален фотоконкурс (видео)

"Дръж въздуха на фокус" е мотото на национален фотоконкурс, чиято цел е чрез силата на фотографията да се насочи общественото внимание към качеството на въздуха, който дишаме, и неговото въздействие върху здравето.

Днес в "Клуб на фоторепортера" бе даден официалния старт на инициативата, чиито организатори са Сдружение "Въздух за здраве", Нов български университет и Столична община. На представянето ѝ присъстваха д-р Александър Симидчиев, председател на Сдружение "Въздух за здраве", заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева, учените от Медицинския университет в Пловдив доц. Ангел Джамбов и доц. Ангел Буров, д-р Евелина Андреева, представител на Нов български университет.

В конкурса може да вземе участие всеки желаещ, снимките са приемат до 31 март 2026 г. За победителите са предвидени парични и специални награди. Повече за условията можете да прочетете в секция "Фотоконкурс" в сайта на Сдружение "Въздух за здраве".

Мащаб на проблема с мръсния въздух

"Доклад на СЗО показва, че на годишна база в България умират по 12 хиляди души заради мръсен въздух. Страната ни държи първенството в цяла Европа по този показател", припомни д-р Александър Симидчиев, пулмолог, председател на Сдружение "Въздух и здраве". Според него промените, които се правят, са бавни. Той изтъкна необходимостта от създаване на детайлна карта, за да се знае къде са големите проблеми и усилията да бъдат насочени там.

Д-р Симидчиев отбеляза, че когато човек живее за дълъг период от време в зони с голямо замърсяване, например до булеварди, които са много натоварени, това предизвиква дългосрочни промени в здравословното състояние и най-голям "принос" за тези промени имат фините прахови частици.

Въздухът и здравето с факти

На пресконференцията бе представено изследване, което дава количествена оценка на здравната тежест от градските екологични фактори. За разлика от досегашните анализи, новото проучване използва по-детайлни и прецизни данни за изчисляване на случаите на преждевременна смърт и заболеваемост от често срещани сърдечносъдови и дихателни заболявания в София. Данните бяха представени от доц. Ангел Джамбов и доц. Ангел Буров.

Изследването показва, че излагането на средногодишни концентрации на замърсители над допустимите (според препоръките на СЗО) стойности на фини прахови частици, е свързано с 1400-3000 преждевременни смъртни случая в столицата годишно. Други рискови фактори са наднормения автомобилен шум, ефектът на "градския топлинен остров" през лятото и липсата на достатъчно зелени площи в радиус от 300 метра от жилищните домове.

Проучването откроява и социални различия - в кварталите със среден и висок социално-икономически статус замърсяването е основно от въглероден диоксид. В районите със среден и нисък статус - по-силен е ефектът от фините прахови частици.

Нагласи към качеството на въздуха

Анкета на Нов български университет показва висока обществена чувствителност към качеството на въздуха, основна част от запитаните твърдят, че отговорността за това е на институциите и бизнеса, коментира д-р Евелина Андреева, директор "Стратегическо развитие" на Радио-телевизионния център в НБУ.

Според 60% от запитаните въздухът е силно замърсен. Според 56,2% ефектът от замърсяването оказва силно емоционално въздействие; над 70% посочват като ефект влошеното здраве на близките си. Здравния дискомфорт се свърза най-често с дразнене на гърлото и очите, алергични реакции, астма, влошаване на хронични заболявания.

60% от респондентите заявяват, че биха се включили в кампании за подкрепа на инициативи, свързани с чистотата на въздуха, над 50% биха рециклирали, 20% са обявили, че използват филтри за пречистване на въздуха в домовете си, а 12,5% са убедени, че от тях нищо не зависи.

Зелени мерки

Засаждане на дървета и храсти край оживени столични булеварди, предвижда проект, който се изпълнява от Столична община, заяви зам.-кметът Надежда Бобчева. Проектът предвижда изграждане на зелена стена пред университетската Първа градска болница. Зам.-кметът по екология съобщи, че в София стартира серия от специализирани обучения „Чист въздух за здрави деца“ – съвместна инициатива на Столична община и лекарската мрежа „Въздух за здраве“.

Програмата е насочена към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли и цели да изгради реален капацитет в образователните институции за превенция и намаляване на рисковете, произтичащи от замърсяването на атмосферния въздух – един от основните фактори за влошено здраве в големите градове. Включва обучения и практически модули, които представят конкретни протоколи за реакция при дни с прогноза за повишено замърсяване, както и препоръки за организация на учебния процес и физическите активности на открито.

Въвежда се и „Ръководство за училища и детски градини“, разработено съвместно от Общината и лекарската мрежа „Въздух за здраве“, което предлага систематизиран набор от превантивни мерки и полезни практики за по-добра защита на децата в градска среда.