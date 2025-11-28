Във Видин поставят дървени къщички за бездомни кучета

OFFNews 28 ноември 2025 в 11:13 103 0
Къщичка за бездомни кучета

Снимка Община Варна
Къщичка за бездомни кучета

Община Видин ще постави къщички за безстопанствени кучета в различни квартали на града. На първия етап ще бъдат подсигурени 10 броя дървени къщички, които ще бъдат разположени на подходящи и безопасни места.

Целта на инициативата е да подсигури подслон за безстопанствените кучета в града, за да не спят под коли или пред входове, а да имат свой собствен кът, където да се чувстват добре, съобщават от Община Видин.

Призовават гражданите и доброволците, които се грижат за бездомни кучета по кварталите на града и желаят да им се предостави къщичка, да напишат коментар под публикацията на сайта на общината, за да бъдат направени списъци.

Желаещите задължително трябва да посочат две имена, телефон за обратна връзка и точна локация къде се намира бездомното куче.

Информацията може да се подава и на телефон 094 / 609 457 в срок до 1 декември 2025 година.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Йордан Цонев обижда Ивайло Мирчев насред хаоса в бюджетната комисия на НС