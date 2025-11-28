Във Видин поставят дървени къщички за бездомни кучета

Община Видин ще постави къщички за безстопанствени кучета в различни квартали на града. На първия етап ще бъдат подсигурени 10 броя дървени къщички, които ще бъдат разположени на подходящи и безопасни места.

Целта на инициативата е да подсигури подслон за безстопанствените кучета в града, за да не спят под коли или пред входове, а да имат свой собствен кът, където да се чувстват добре, съобщават от Община Видин.

Призовават гражданите и доброволците, които се грижат за бездомни кучета по кварталите на града и желаят да им се предостави къщичка, да напишат коментар под публикацията на сайта на общината, за да бъдат направени списъци.

Желаещите задължително трябва да посочат две имена, телефон за обратна връзка и точна локация къде се намира бездомното куче.

Информацията може да се подава и на телефон 094 / 609 457 в срок до 1 декември 2025 година.