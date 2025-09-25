Варна ще отбележи деня на учителя с Трета конференция ''Училище за успех'' + Програма

На 5 октомври 2025 г., Международен ден на учителя, Варна ще събере учители, директори, експерти и представители на бизнеса в рамките на трета конференция „Училище за успех“. Събитието ще се проведе в The Brick Port и ще превърне празника в платформа за обмен на идеи, споделяне на добри практики и обсъждане на работещи подходи за образование.

Водещ на конференцията ще бъде проф. д.п.н. Николай Колишев - едно от най-уважаваните имена в българската педагогика. Неговата експертиза в областта на педагогиката и дългогодишният му принос към развитието на образователната среда го превръщат в един от водещите гласове, когато става дума за бъдещето на образованието.

Програмата включва актуални теми, които вълнуват образователната общност - творчество и технологии в обучението, изкуствен интелект в класната стая, подкрепа за деца със специални образователни потребности, дигитални изпити и киберсигурност в училище. Лектори ще бъдат водещи специалисти и практици от образованието, науката и бизнеса, които ще представят своя опит и успешни модели за работа.

Конференцията ще завърши с дискусионен панел „Образованието на бъдещето: Как заедно да изграждаме среда за успех“, в който ще се включат всички участници. Целта е да се съберат различни гледни точки по важни въпроси, сред които как бизнесът, училищата и експертите могат да работят заедно за постигане на по-качествено образование, кои умения ще бъдат най-важни за учениците през следващите години и как технологиите и човешкият фактор могат да се балансират ефективно в класната стая.

„Училище за успех“ цели всеки участник да обогати своя образователен опит и заедно да положим основите на бъдещи успехи.” - подчерта Силвия Дечева, координатор на събитието. Организаторите от ИКТ Клъстер - Варна, с подкрепата на Община Варна и съдействието на РУО - Варна, акцентират върху това учителите да получат заслужено признание именно на своя празник.

Участието е безплатно след предварителна регистрация до 3 октомври 2025 г.: https://forms.gle/UL8w7gbrDdGb5EBg9

ПРОГРАМА

13:30-14:00 Регистрация

14:00-14:15 Откриване

14:15-14:40 Творчеството в обучението, проф. д.п.н. Николай Колишев

14:40-15:10 Ролята на изкуствения интелект в средното образование, д-р Артур Кордон

15:10-15:30 От ТНТМ до STEM. Има ли спасение?, Тодор Добрев, ИКТ Клъстер - Варна

15:30-15:45 Food Educators - успешен инструмент за добавяне на стойност към работата в класната и извън класната стая, Мирослава Иванова, ръководител на сектор "Управление на проекти" в ИУ-Варна

15:45-16:00 Лаборатория по изкуствен интелект, технологии и умения в новата реалност, Вяра Дукова, ПГ КМКС “Акад. Благовест Сендов”, Варна

16:00-16:30 Кафе пауза

16:30-16:50 Образование с човешко лице – нагласи, приемане и подкрепа за децата със специални образователни потребности, Силвена Христова, Фондация "Живот със Синдром на Даун"

16:50-17:10 Дигитални изпити с изкуствен интелект, Александър Попов, СмарТест

17:10-17:25 Киберсигурност: политики и добри практики за по-безопасна среда, Адриан Иванов, Темпус

17:25-17:35 Академия TechnoLab - да погледнеш света от дигиталната му страна, Станислав Фотев, Солвей Соди

17:35-18:00 Образованието на бъдещето: Как заедно да изграждаме среда за успех, дискусионен панел

18:00-19:00 Нетуъркинг

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повече за организаторите

ИКТ Клъстер - Варна обединява организации и експерти, споделящи идеята за развитие на Варна като естествен хъб на информационните технологии и иновациите в черноморския регион и допринасящи с финансови средства, лично време и усилия в постигането на тази цел.