В Плевенско: Вместо водата от чешмата - бутилки от държавния резерв

Болниците, детските градини, училищата и социалните домове в Плевенско ще получат бутилирана вода от държавния резерв, реши правителството на днешното си заседание.

Решение с безводието в обозрим план не се вижда, учебните заведения в много места в областта ще започнат учебната година без вода в чешмите. Това предизвика допълнително напрежение сред родителите, някои от които се заканиха да не пускат децата на училище.

Затова правителството реши да освободи държавни резерви от питейна вода по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на с. Виноград, община Стражица, за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение, както и нуждите на болнични заведения, детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин, община Плевен, както и Долна Митрополия, Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.