Утре в София ще има акция за доброволно кръводаряване за пострадалите при катастрофите на АМ ''Тракия''

Българският Червен кръст (БЧК), Столичната община и Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) организират акция за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от БЧК.

Акцията ще се състои утре от 8:00 до 14:00 ч. в НЦТХ на ул. „Братя Миладинови“ №112 в София. За участниците ще бъде обособено отделно място за кръводаряване.

Организаторите на акцията по кръводаряване призовават гражданите, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат и да подкрепят лечението на пострадалите.

Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти, а жените - до четири пъти в рамките на една календарна година, се посочва в съобщението.

Желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят лична карта. Кръводаряването не се извършва на гладно, отбелязват от БЧК.

Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава медицински преглед и предварително изследване. Окончателната преценка за допускане до кръводаряване се извършва от лекар на място. При назначено лечение гражданите не трябва да прекъсват приема на лекарства по собствена преценка, за да участват в акцията.

За улеснение, желаещите да дарят кръв, могат предварително да се регистрират на следния линк.

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства. Общият брой на загиналите е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие.

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