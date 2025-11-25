Билетчето - 80 цента, годишната карта за всички линии - 185 €, обяви ЦГМ

Центърът за градска мобилност обяви цените на билетите и картите за градския транспорт след влизането на еврото у нас.
От 1 януари 2026 г. разплащането в градския транспорт ще е в евро. Цените са в полза на пътниците, информира ЦГМ.
Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €. Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €,
Месечна карта от 50 лв. ➡ 25,50 €, а годишната карта от 365 лв.- 185 €
