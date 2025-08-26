Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан

Нов сигнал за черния леопард в Северна България, този път в област Силистра. Според кмета на село Бащино, община Главиница, Найле Сабан животното е забелязано между селата Богданци и Търновци до Тутракан.

В социалните мрежи кметицата призова съселяните си да бъдат бдителни и "при евентуална информация" да звъннат на 112, съобщи bTV.

Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера. Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.

През юни 2025 г. районът около Природен парк „Шуменско плато“ бе поставен под тревога, след като местен жител подаде сигнал за видяна голяма черна котка – определена като черна пантера, вероятно леопард или ягуар.

Започна масово издирване, всички входове към платото бяха блокирани, разположени бяха седем КПП, използвани бяха дронове с термокамери, фотокапани и стръв. Отпечатъци от животински лапи бяха намерени на едва 50 метра от паметника „Създателите на българската държава“, а видеозаписи на подобна котка в полето край Исперих (70 км от Шумен) подхраниха мистерията.

След дни на интензивно разследване обаче липсваха окончателни доказателства за наличието на пантера. Зоолози от Националния музей по природна история установиха, че намерените следи вероятно принадлежат на голямо куче, а не на хищник от рода на котките. Въпреки че активното издирване бе прекратено, наблюдението на района продължава.

В края на юли черната котка беше забелязана кай шуменския квартал "Мътница". Местни жители тогава съобщиха, че леопардът е видян на главния път в близост до населеното място.

По думите на Цветанка Милкова, служителка в кметство „Мътница“, тя е получила уведомително писмо за случая от кмета на Община Шумен и решила да предупреди местните жители да бъдат предпазливи. Така разпространила съобщението в социалните мрежи и на ключови места в квартала – по спирки, в магазини и кафенета.