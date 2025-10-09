Трайков: Автокъща Капитолия ще се премахне от Борисовата, на мястото няма да има нов строеж

Автокъща "Капитолия" трябва бъде премахната от Борисовата градина, тъй като на 29 септември Административен съд София-град окончателно отхвърли жалбите на "Софтрейд 2003" ООД и ЕТ "Минкин-Албена Минкин". Те са срещу заповед на главния архитект на София за премахване на незаконно поставените стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в автокъщата, която е под наем в общински имот.

Това заяви кметът на район "Средец“ Трайчо Трайков по БНР и припомни, че делото се води от 2017 г.

"Има формалности, които предстоят да бъдат свършени, преди решението да влезе в сила. Когато това се случи, ще има срок, той обикновено е двуседмичен или едномесечен за доброволно изпълнение. Ако това не се случи, общината ще пристъпи към принудително изпълнение“, обясни Трайков.

По думите му, на мястото няма да има ново строителство. "Както знаете, се обсъжда проекта за Подробен устройствен план на Борисовата градина и в него няма строителство на нови обеми, има просто озеленяване“, уточни Трайчо Трайков.

По отношение на кризата с боклука в "Люлин“ и "Красно село“, Трайчо Трайков съобщи, че договорът за район "Средец“ изтича през декември.

"Очакваме дотогава да бъдат ясни нещата. Ситуацията сега с „Красно село“ и „Люлин“ е голям учебник какво трябва да се предприеме. Със сигурност, ако се повтори аналогична ситуация, реакцията ще бъде адекватна, но това не може да замени истинската дейност по сметосъбиране. Нека да я прави общината, това според мен, също е вариант“, посочи кметът на район "Средец".