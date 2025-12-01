Тежка катастрофа в София, има загинал полицай

Патрулка е ударена, докато пази мястото на предишна катастрофа с убит пешеходец два часа по-рано

01 декември 2025

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин на Околовръстния път на София в района на квартал "Требич". По неофициална информация при сблъсъка има загинал служител на реда, съобщи БНТ. Движението в участъка е блокирано. 

От МВР уточниха, че катастрафите и жертвите са две. Първата е станала около 02.00 ч. Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. 

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават от столичната полиция.

Водачът на лекия автомобил е настанен в болница. 

На мястото на инцидента са изпратени линейки и полицейски патрули, които регулират трафика и извършват оглед на местопроизшествието.

