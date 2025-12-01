Тежка катастрофа в София, има загинал полицай

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин на Околовръстния път на София в района на квартал "Требич". По неофициална информация при сблъсъка има загинал служител на реда, съобщи БНТ. Движението в участъка е блокирано.
От МВР уточниха, че катастрафите и жертвите са две. Първата е станала около 02.00 ч. Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място.
На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават от столичната полиция.
Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.
На мястото на инцидента са изпратени линейки и полицейски патрули, които регулират трафика и извършват оглед на местопроизшествието.
