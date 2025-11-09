Терзиев: Подлезът при НДК не беше чистен основно от десетилетия

Почистването на подлеза при НДК

Подлезът при НДК беше почистен основно за първи път от десетилетия - с машини, които дълго време са събирали прах, докато работниците са влагали излишни и неефективни усилия и време в чистене на ръка. Когато довършим почистването в дълбочина, ежеседмичната поддръжка ще продължи да се извършва със специализирана машина, съобщи днес кметът на София Васил Терзиев в официалната си фейсбук страница.

Тъй като фасовете са един от най-разпространените, най-замърсяващите и най-трудните за рециклиране отпадъци, предвидихме и поставянето на пепелници. И понеже детайлите са най-важни, когато търсим трайна промяна, те ще са разположени на точно тези места, където има най-много следи от загасени цигари по стените, каза Терзиев.

Освен подлеза, обновяваме и откритите пространства около НДК. Премахваме незаконно поставени съоръжения и драсканици по стените на каскадите, реновираме и пребоядисваме пейките и съвсем скоро ще засадим нови цветя и храсти в централната кашпа пред сградата, съобщи кметът.

"Десетилетия наред работата на общинските предприятия беше оставена на самотек – без контрол, без ефективност, без грижа към хората, които всъщност поддържат града. Това доведе до нулева ефективност и съответно – безразличие към резултатите. А ние го усещахме всеки ден – в занемарените подлези, непочистените настилки, обраслите алеи в парковете и цялостната липса на ред и системност.През септември направихме промяна в ръководството на общинското предприятие „Паркове и градски градини“, защото вярваме, че София заслужава ново отношение – професионално, модерно и прозрачно. Новият директор Илияна Илиева и екипът ѝ вече показват как изглежда тази промяна на практика", заяви Васил Терзиев. 

