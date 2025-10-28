Телевизия, която се адаптира към теб

Начинът, по който гледаме телевизия днес отдавна не зависи от предварително зададената програма, а от нашето настроение, ритъм и график. Вече ние избираме какво и кога да гледаме, да превъртим, да сложим на пауза и след това да продължим оттам, докъдето сме стигнали. А тази нова интерактивна реалност изисква и нов тип телевизия – такава, която се адаптира към нас. Точно това предлага Yettel TV: иновативна услуга, съчетаваща възможностите на съвременните технологии с удобството на класическото преживяване.

Телевизия не само на телевизора

Интерактивната телевизия на Yettel предлага над 200 канала и функции, които превръщат гледането в персонално изживяване. Потребителите могат да връщат предавания до 7 дни назад и да записват съдържание до 30 дни. И най-хубавото - вече няма нужда да се води война за дистанционното - всеки вкъщи може да гледа любимото си предаване на различно устройство - телевизор, лаптоп, таблет или смартфон.

Телевизорът се свързва лесно чрез Smart TV Box, който превръща дори по-старите приемници в интелигентно устройство. А новите модели смарт телевизори имат нужда само от приложението Yettel TV, за да могат дамите вкъщи спокойно да гледат последния епизод на сериала дори без допълнително Smart TV Box устройство. В същото време, любителите на спортните предавания могат да следят резултата от футболния мач от лаптопа на адрес tv.yettel.bg, а децата да се забавляват с любимите анимационни герои на таблет или смартфон през мобилното приложение Yettel TV.

Два плана. Безкрайно забавление

Yettel TV предлага два основни плана – TV Favorite и TV Max. Първият е с над 100 канала, от които повече от 65 са в HD качество с 3 включени видеотеки, докато TV Max разширява избора с над 200 канала, 110 от които HD и 7 включени видеотеки.

Услугата предлага и богата селекция от допълнителни тематични пакети - спортни, филмови и документални, с възможност да се добавя и премахва съдържание според интересите. Сред тях са популярните DiemaXtra, Max Sport Plus, HBO, SkyShowtime, VOYO, 7/8 и Hustler SVOD.

Гледането започва сега – на изгодна цена

Yettel TV е на цена от 1 лв./ 0.51 евро на месец за първите 6 месеца от двугодишен договор, а до 15 ноември заедно с услугата можеш да вземеш нов телевизор TCL на лизинг, като през първите 3 месеца от договора цената му ще бъде 0 лв./ 0 евро.

Yettel TV ти дава свободата да гледаш това, което обичаш – лесно, удобно и навсякъде, където пожелаеш. Вкъщи или навън, качественото съдържание е винаги с теб.