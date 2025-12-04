Цял ден без парно в столичния квартал ''Лагера'' и части от ''Хиподрума'' заради авария

Заради авария спира парното в столичния квартал "Лагера" и части от ''Хиподрума", съобщиха от "Топлофикация София".

Причината са пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. ,,Баба Илийца“ и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на ,,Александровска болница“. Аварията налага спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София, става ясно от официалния сайт на дружеството.

От 08:00 ч. на 04.12.2025 г. до 10:00 ч. на 05.12.2025 г., без топлоподаване ще бъдат следните квартали и стопански абонати:

- в жк. ,,Лагера“, част от жк. ,,Хиподрума“ /между бул. ,,Цар Борис Ⅲ“, бул. ,,Академик Иван Гешов“, ул. ,,Найден Геров и ул. ,,Софийски герой“/, кв. ,,Крива река“, част от кв. ”Буката” /между бул. ”Пенчо Славейков”, ул. ”Христо Станчев”, ул. ,,Доспат“, бул. ,,Прага“, бул. ”Патриарх Евтимий” и бул. ”Витоша”/, кв. ,,Иван Вазов“, част от кв. ,,Лозенец“ /между бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. ,,Ралица“, ул. ,,Бисер“ и бул. ,,Черни връх“/, жилищна група ,,Южен парк“, кв. ,,Здраве“, част от МА – I-ва и II-ра Хирургии, Майчин дом, Св. Екатерина, Педиатрия на ул. „Хан Персиян“, Кожна и Нервна клиники, хотел „Медик“, Ректорат и Патоанатомия.

Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата, заявяват от "Топлофикация София".