Свлачище затвори лента за движение в Кресненското дефиле

Движението по главен път Е-79 Благоевград – Кресна временно се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. съобщиха от Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Сигналът е подаден към 10 ч.
Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.
По първоначална информация няма пострадали от свлачището.
В 10:45 ч. пътят беше разчистен, скалната маса е премахната от пътното платно и движението в двете ленти е пуснато.
2485
2
21.11 2025 в 11:39
4052
1
21.11 2025 в 11:01
