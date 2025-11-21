Свлачище затвори лента за движение в Кресненското дефиле

Движението по главен път Е-79 Благоевград – Кресна временно се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. съобщиха от Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Сигналът е подаден към 10 ч.

Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

По първоначална информация няма пострадали от свлачището.

В 10:45 ч. пътят беше разчистен, скалната маса е премахната от пътното платно и движението в двете ленти е пуснато.