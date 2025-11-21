Свлачище затвори лента за движение в Кресненското дефиле

21 ноември 2025 в 10:57
Свлачище

Снимка БГНЕС
Свлачище

Движението по главен път Е-79 Благоевград – Кресна временно се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. съобщиха от Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Сигналът е подаден към 10 ч.

Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

По първоначална информация няма пострадали от свлачището.

В 10:45 ч. пътят беше разчистен, скалната маса е премахната от пътното платно и движението в двете ленти е пуснато.

    2485

    2

    Stoyancho

    21.11 2025 в 11:39

    -0
    +0
    Вечният проблем в този участък!

    4052

    1

    IvoIvo

    21.11 2025 в 11:01

    -0
    +0
    Хубаво е, че няма пострадали...
     
