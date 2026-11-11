Столично училище иска онлайн обучение. Няма парно, температурата в стаите е 13 градуса

Без парно и топла вода – така започва денят за учениците в столичното 119 СУ „Михаил Арнаудов”. За проблема алармира директорът Диан Стаматов по NOVA.

Училището попада в кв. „Изгрев” – един от засегнатите райони на ремонтите на „Топлофикация”. За кратко е бил спрян и токът в сградата. Въпреки аварията занятията продължават с променен график. Ръководството на училището призовава децата да бъдат облечени подходящо за условията.

Стаматов посочи, че училището е без парно и топла вода от 5 ноември. В стаите температурата е 13 градуса при разрешени 18.

Директорът заяви, че ръководството настоява за онлайн обучение. Той посочи, че към момента малко деца отсъстват, но самото обучение се провежда проформа. При около 600 деца в начален етап днес занятия са посетили около 10%, а в прогимназиален и гимназиален курс ситуацията е още по-зле, обясни директорът.

По думите му сградата е строена през 60-те години на миналия век и електрическата инсталация не е предвидена за включване на печки за отопление.

Стаматов каза още, че днес изпраща писмо до образователното министерство за евентуално преминаване към онлайн обучение, "защото при такъв казус не може да се извършва нормален учебен процес".

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