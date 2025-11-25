Столичният общински съвет ще гласува средства за ремонти на общински обекти за култура и спорт

Доклади за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд са внесли зам.-кметът Георги Клисурски и Бойко Димитров – общински съветник от ПП-ДБ и председател на фонда.

Те предлагат да се съфинансира аварийния ремонт на Общинския културен институт Дом на културата „Искър“, като се отпуснат до 30 % от прогнозната стойност на строителните работи, а именно до 168 033 лв. Останалата част от сумата за изпълнение на проекта /560 108 лв./ следва да бъде осигурена от капиталовата програма в бюджета на Столична община за 2026 г. Дом на Културата „Искър“ е значимо културно средище за жителите на район „Искър“ и се посещава ежедневно от голям брой хора – участващи в културни мероприятия, творчески школи, обществени срещи и други събития. Сградата е емблематично място за културния живот в района и доброто й техническо състояние е гаранция за безопасността на всички посетители. Директорът на културната институция е изпратил писмо за тежкото състояние на сградата и е направена проверка, която установява необходимостта от спешна намеса.

Ръководството на Специализирания общински приватизационен фонд е гласувало да се отпуснат близо 96 000 лв. за ремонт на общинска сграда за образователна дейност към 107 ОУ „Хан Крум“ в район Лозенец. Със заповед на кмета Терзиев от тази година, този общински обект е предоставен на района за допълнителните помещения в непосредствена близост до училището. Те са предвидени за изграждане на кабинет по изобразително изкуство, два кабинета за осъществяване на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и провеждане на занимания по интереси. Изнасянето на ресурсни кабинети и учебен кабинет се налага поради увеличения брой ученици в училището, но за да започнат да функционират се налага основен ремонт на сградата.

Със средства от фонда ще се облагороди междублоковото пространство при бл. 32, ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“. Там ще бъдат извършени строително-монтажни работи, насочени към трайно подобряване на средата чрез възстановяване и полагане на настилки, подмяна на бетонови бордюри и оформяне на пешеходни зони, доставка и полагане на подложен и асфалтов бетон, оформяне на зелени площи, затревяване и засаждане на декоративна растителност и жив плет. За извършване на изброените дейности, експерти от районната администрация са изготвили количествено-стойностна сметка, на обща стойност, в размер до 107 930,59 лв.

Ще бъдат отпуснати и 30 000 лв. за изграждане и монтиране на осветление на Стадион „Единство“ в район „Връбница“. Стадионът е с естествена трева, трибуна за зрители, съблекални за състезатели и съдийска стая, което го превръща в предпочитано място за футболни срещи и тренировки. Съоръжението е частично обновено и реновирано и е едно от най-хубавите и добри спортни съоръжения, предлагащо спокойна среда и качествени условия за спорт, на територията на район „Връбница“.