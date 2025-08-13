Столична община отново пръска срещу комари и кърлежи в кварталите

Столична община започна втори за тази година обработки срещу комари и кърлежи в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град.

Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще стартира веднага след приключване на работата в кварталите.

Обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия, като за кърлежите е важно тревните площи да са ниско окосени за максимална ефективност. Дейностите се провеждат по различно време, за да се гарантира максимална ефективност и минимално въздействие върху гражданите.

Обработките срещу кърлежи се правят рано сутрин, до 10:00 часа, докато тези срещу комарите се извършват късно вечер, след 20:00 часа.

Терените, подлежащи на третиране, са предварително обозначени от изпълнителите със специални табели, съдържащи информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Графиците можете да видите тук и тук

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи или бълхи на общински терени, районните администрации ще маркират рисковите места и ще възлагат допълнителни обработки на изпълнителя. Качеството на извършените дейности се контролира от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).