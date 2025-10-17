Столична община и доброволци разчистиха 8 тона отпадъци във Филиповци

Столична община, в сътрудничество с общинските предприятия и местни доброволци, почисти вчера 8 тона отпадъци в квартал "Филиповци". Акцията е част от цялостната кризисна организация за възстановяване на нормалния ритъм на сметопочистване в "Люлин" и "Красно село", както и за прекъсване на всички установени нерегламентирани практики, съобщиха от "Московска" 33.
Основната цел на интензивната акция беше да се пресече установеното прехвърляне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от района към други квартали в София – дейност, която генерира допълнителен натиск върху системата.
"Всяка част от София има еднаква нужда от чистота и ред," коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столична община. "Битката ни е срещу недобросъвестните практики и схемите, независимо къде се проявяват те. Точно както почистваме улиците в центъра, така работим и във "Филиповци" - с местни доброволци, за да ангажираме всички с чистотата и реда в града", допълни тя
В акцията бяха включени общински и граждански ресурси, което позволи само за ден да бъдат изчистени 8 тона отпадъци.
От Столичното предприятие за третиране на отпадъците: Участваха две сметоизвозващи машини, камион с хидравлична щипка и специализирана група от предприятието.
Съдействие оказаха Столичен инспекторат, екипи на ОП „Паркове и градини“ (с камион и десет работници), както и екип на „Килърите“ с допълнителна техника и 15 души.
В дейностите по събиране и товарене на отпадъците се включиха и доброволци от квартала, демонстрирайки, че промяната започва от самите граждани, както това се случва и в останалите квартали на "Люлин" и "Красно село".
