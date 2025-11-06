Собствениците на рушащия се блок в 'Хаджи Димитър' са призовани доброволно да предадат ключовете от жилищата си

Собствениците на жилища в рушащия се блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" са получили покана за доброволно предаване на ключовете от апартаментите си, които трябваше да напуснат, тъй като сградата е опасна за живеене, съобщи Нова тв.

Голяма част от тях са се изселили временно в други квартали, друга са в чужбина или не живеят там, трети се съпротивляваха до последно да напуснат домовете си. Вчера обаче всички трябваше да освободят жилищата си, докато блокът не бъде укрепен, което не е ясно кога ще се случи. Всички са единодушни в притесненията си, че домовете им могат да станат обект на набези от мародери. А наемът за временните им жилища се покрива отчасти от общината.

Зам.-кметът на район „Подуяне” Стамен Стоянов успокои, че ключове от имотите ще се съхраняват от администрацията на общината, за да има достъп в случай че започне укрепване на сградата. Той призна, че още няма потвърждение на проекта.

Въпреки че от "Метрополитен" са категорични - състоянието на сградата не е резултат от изкопните работи за метрото, собствениците са единодушни в противното.

Една от притежателите на апартаменти посочва, че скоро е правила основен ремонт на дома си, изплаща голям заем, а сега ще трябва да намери средства за доплащане на наема за жилището, в което се е пренесла, незнайно докога.

„Нямам представа как ще се охранява сградата. Дали ще бъде запечатан блокът? Дали това ще става чрез постоянен патрул пред дома ни и какво точно ще се случи”, коментира тя.

По обясненията на друга собственичка, която е родена и израсла в блока, разрухата е започнала след пропадане на булеварда. Тя разказва, че буквално часове след това са се появили пукнатините. Взели се някакви мерки до сегашното състояние на сградата.

Нейна съседка обяснява, че преди намесата на телевизията в края на септември нищо не е свършено, освен една заповед за принудителното напускане на блока. И две експертизи, една от „Метрополитен” - поръчкова според нея, и една от УАСГ. В първата експертиза се посочва, че строежът на метрото не е причина за напукването. Във втората - че безконтролното изпомпване на подпочвените води е довело до пропукване на сградата.

Стамен Стоянов обещава, че „достъпът до двата компрометирани входа на блока ще бъде ограничен”. По думите му те ще се запечатат и "ще има контролиран достъп за малката част от собствениците, които не са се изнесли". Контролираният достъп ще се осъществява от представители на общинската администрация. Хората ще могат да влизат в определен ден и час.

Стоянов допълва, че комуналните дружества ще бъдат уведомени от районната администрация да преустановят всички услуги, за да не се таксуват живущите, а и да има превенция срещу наводнение или токови удари.

Собствениците пък настояват да има приемо-предавателен протокол за състоянието, в което оставят жилищата си.