СО: Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж, съобщиха от Столична община.
Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.
Те полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.
Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще, заявяват още от Московска 33 по повод информация, разпространена по-рано днес.
Системата BG-Alert в София е задействана в петък сутринта без разрешението на кмета на столицата Васил Терзиев, обясни директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков по Нова тв.
Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно, каза кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпрос преди извънредното заседание на Столичния общински съвет днес.
