Слънчев петък, с температури между 23° и 28°

Слънчево време

Народният театър

Тази сутрин ще е хладно с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°, за София – около 7°, сочи прогнозата на НИМХ.

През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

