Скандалният режисьор Максим Генчев моли Пеевски за пари за новия си филм: Нарекох те ''новият Левски'' от лоялност!

Скандалният режисьор Максим Генчев, създал противоречивия филм "Ботев", написа открито писмо до председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски с молба да му даде пари за филма "Караджата".

В социалните мрежи Генчев напомня, че преди 10 години е "нарекъл Пеевски “новият Левски" от лоялност". Причината е, че единствената телевизия, която тогава излъчи филма на Генчев "Дякон Левски" била Канал 3 на Пеевски.

"В продължение на 10 годнини всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: “Пеевски-Левски!" Днес съм принуден да те помоля за бюджет за КАРАДЖАТА, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми", обръща се лично към Пеевски Генчев.

Той казва още, че очаква и дарения за филма "Свободата иска Караджата!".