Сиромашкото лято си тръгва тази седмица. Днес до обяд времето ще е слънчево, но на много места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд.

Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите в Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 15°, а на 2000 метра - около 10 градуса.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Термометрите ще се качат на брега до 19°, а сред вълните от 2-3 бала до - 18 градуса.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен. В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.