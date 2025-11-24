Синдикат ''Образование'' се обяви срещу отключените училищни дворове

Синдикат „Образование“ се обяви срещу отварянето на училищните дворове за ползване от граждани.

Мотивът е, че така общините спестяват пари от изграждане на паркове и игрища, а за поддръжката на дворовете отговарят директорите на учебните заведения с техните бюджети. Освен това свободните пропускателен режим създава рискове, пишат в становище до медиите от синдиката към КТ "Подкрепа".

"В огромна част от европейските страни (Германия, Франция, Великобритания, Полша и др.) училищният двор е ограден с реална физическа бариера – метална ограда, зид, мрежа. Целта е да се отдели пространството на учениците от улицата и да не може всеки да влиза или излиза когато си поиска. Оградата е стандарт, вратите се заключват през учебно време", пише председателят на синдиката Юлиян Петров.

И продължава:

В почти никоя европейска държава родителите нямат право просто да „влизат когато си поискат“ – нито в сградата, нито в двора. Те се третират като посетители и за тях важат правила. За външни лица, включително и родители, дворът пак не е „обществен парк“, а територия с режим. Родителите НЕ могат: да влизат спонтанно през учебно време и да отиват директно до класната стая; да „висят“ в коридорите или двора, докато вървят часове, ако не са част от конкретно събитие или одобрен доброволчески проект; да ползват училищния двор като свободно пространство за разходка или срещи по всяко време. Родителите в Европа са желани партньори на училището, но не и свободни „собственици“ на пространството. Те нямат право на произволен достъп, а влизат по правила, в определени времеви прозорци и почти винаги с регистриране и контрол. „Хора от квартала“ и НПО нямат автоматично, а строго регулирано право да влизат в училищните дворове и сгради.

Попов напомня, че кметовете на София, Пловдив и някои други градове са издали забрана за заключване на училищните дворове. Според него "българските общини и кметове често използват стратегията, криейки се зад „обществения интерес“, да нареждат училищата да осигурят достъп и да не стоят заключени около учебното време, а дворовете им да се „отварят“ за гражданите извън учебни часове.

"Време е да спрем използването на училищните дворове за общински и квартални нужди и превърнем училището в храм на знанието! Време е кметове и общини да спрат да използват безвъзмездно училищните средства и да инвестират в спортни площадки, детски площадки и паркове, а не да застрояват всяка свободна площ!", завършва позицията.