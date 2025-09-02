Силна магнитна буря удари Земята

OFFNews 02 септември 2025 в 07:30 1485 2
Магнитна буря

Снимка НИГГ/Фейсбук
На 1 септември коронална масова вълна (CME) удари магнитното поле на Земята. Ударът е бил рязък и силен, със слънчеви ветрове по-бързи от 600 км/с (1,3 милиона мили в час).

Това е причината за днешната силна геомагнитна бури от степен G3.

В останалите области от планетата се очаква въздействието да бъде от категория G1 (слаба) до G3 (силна) през следващите часове. Очакват се полярни сияния в северните щати на САЩ, чак до Вирджиния, Мисури и Колорадо.

    2810

    2

    КАБРОН

    02.09 2025 в 09:12

    -0
    +13
    В България е достигнала до G 5 по данни на НИГГГ.
    http://data.niggg.bas.bg/kp_for/kp_mod_bg.php

    17339

    1

    Танас

    02.09 2025 в 08:23

    -13
    +0
    В кои останали части на планетата, охнюз? На Марс?
     
