Силна магнитна буря удари Земята

На 1 септември коронална масова вълна (CME) удари магнитното поле на Земята. Ударът е бил рязък и силен, със слънчеви ветрове по-бързи от 600 км/с (1,3 милиона мили в час).
Това е причината за днешната силна геомагнитна бури от степен G3.
В останалите области от планетата се очаква въздействието да бъде от категория G1 (слаба) до G3 (силна) през следващите часове. Очакват се полярни сияния в северните щати на САЩ, чак до Вирджиния, Мисури и Колорадо.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2810
2
02.09 2025 в 09:12
http://data.niggg.bas.bg/kp_for/kp_mod_bg.php
17339
1
02.09 2025 в 08:23
Росен Плевнелиев: Руската пропаганда е навсякъде, промиват брутално мозъците на българите
Трамвай дерайлира и се удари в подлез в София (обновена)
Ревю: Huawei Pura 80 Ultra – смартфонът, който иска да е най-добрият във всичко
Руски удари по няколко области в Украйна, има жертви и ранени
Руски пропагандист: От добро сърце направихме на българите военна индустрия, сега ни убиват
Кенеди-младши застрашава здравето на американците, предупредиха учени