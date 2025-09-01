Септември е месецът на смарт аксесоарите в приложението Yettel

Ако сте в търсене на нов (или първи) смартчасовник за себе си или свой близък, този месец играта „Промо вторник“ в мобилното приложение на Yettel предлага избор измежду четири страхотни модела, които да вземете на специална цена. Ежеседмичната игра дава възможност на всички абонати на оператора да спечелят промокод за отстъпка на смарт устройство в мобилното приложение, който след това да ползват за покупка в онлайн магазина на оператора. Промокодът е достъпен само в рамките на 24 часа, а след като бъде взет, валидността му е до края на следващия ден, като няма нужда да бъде подписван договор за мобилни услуги, за да се ползва дадена отстъпка. През първите четири вторника на септември ще могат да бъдат открити намаления за смартчасовници, а през последния – за безжични слушалки.

2 септември – SAMSUNG Watch8 40mm LTE Grey

Samsung Galaxy Watch 8 идва с изцяло нов тънък и лек дизайн, по-ярък Super AMOLED дисплей и удобна каишка за още по-точни измервания. Работи с чип Exynos W1000 (3 nm), 2 GB RAM и 32 GB памет, предлага пълна свързаност (Bluetooth 5.3, LTE, GPS), висока издръжливост (5ATM, IP68, MIL-STD-810H) и използва операционна система Wear OS 6, заедно с One UI Watch 8. Отличава се с разширени здравни функции, като измерване на съдовото натоварване, индекс за метаболитната възраст, ЕКГ анализ, виртуални треньори за спорт и сън, както и нов интегриран Google Gemini асистент. Допълнителната LTE свързаност позволява да се провеждат разговори и да се използва интернет на часовника, дори да не е свързан със смартфон. На 2 септември в мобилното приложение на Yettel ще може да бъде взет промокод, даващ 20% отстъпка за SAMSUNG Watch8 40mm LTE Grey. Промокодът може да бъде придобит в рамките на деня във вторник, 2 септември и да се използва в онлайн магазина на оператора до края на деня на 3 септември.

9 септември – XIAOMI Watch S4

Xiaomi Watch S4 предлага 1,43" AMOLED дисплей с яркост до 1500 нита, алуминиев корпус и тегло около 44 грама, което го прави лек и удобен. Работи с HyperOS 2 и предлага богат набор от здравни функции, включително измерване на пулс, кислород в кръвта, стрес и сън, както и над 150 спортни режима и прецизно двучестотно GPS проследяване. Батерията от 486 mAh издържа до 15 дни с едно зареждане. Поддържа разговори през Bluetooth, има водоустойчивост 5ATM и могат да се използват удобни жестове като щракване с пръсти за управление на известия и повиквания. На 9 септември, всеки клиент на Yettel, който влезе в приложението на телекома, ще може да вземе промокод за 30% намаление за модела. Той трябва да бъде усвоен в рамките на деня на 9 септември и следва да бъде използван до края на следващия ден – 10 септември.

16 септември – RIVERSONG Motive 6C Pro Gold White

Riversong Motive 6C Pro е стилен и достъпен смартчасовник с 1.3″ IPS тъчскрийн дисплей с разделителна способност 320×320 пиксела. С рейтинг на водоустойчивост IP68, той е подходящ за ежедневни активности и тренировки. Изграден е с метален корпус и 2.5D закалено стъкло, а батерията му (280 mAh) издържа около 10 дни при нормална употреба. Поддържа Bluetooth 5.3 и позволява провеждане на разговори директно от китката, с помощта на микрофон и високоговорител. Останалите му функции включват над 100 спортни режима, мониторинг на здравни данни, като пулс, SpO₂, стрес и сън. С него може да се управлява слушаната на телефона музика, а също и да се използва като дистанционен бутон за камерата. Всички данни се синхронизират през приложението Riversong Fit Epoch. В рамките на деня на 16 септември в мобилното приложение на Yettel ще може да бъде взет промокодът за 30% отстъпка на часовника, който след това да се приложи в онлайн магазина до края на следващия ден – 17 септември.

23 септември – HUAWEI Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4 е ултратънък и лек смартчасовник – само 9,5 мм дебелина на корпуса и тегло от 27 грама. Оборудван е с голям 1,82″ AMOLED дисплей с яркост до 2000 нита за отлична видимост на открито. Работи с HarmonyOS и предлага до 10 дни живот на батерията (7 дни при типична употреба и около 4 дни с Always On Display), като се зарежда безжично за около час и половина. Осигурява богати фитнес и здравни функции - над 100 спортни режима, двучестотна GNSS за точна навигация, мониторинг на пулс, SpO₂, сън, стрес и дишане. Часовникът поддържа Bluetooth обаждания и известия, има микрофон и високоговорител, а дизайнът му комбинира елегантност и практичност, което го прави отличен избор за активен и здравословен начин на живот. Промокодът за 30% намаление на смартчасовника може да бъде взет в рамките на деня на 23 септември в мобилното приложение на Yettel. След това, той може да се използва за покупка на модела в онлайн магазина на оператора до края на следващия ден – 24 септември.

30 септември – HUAWEI FreeBuds Pro 4

HUAWEI FreeBuds Pro 4 са безжични слушалки от висок клас с елегантен и лек дизайн. Те осигуряват чист и детайлен звук, близък до студийното качество, благодарение на специална двойна система от говорители. Слушалките поддържат технологии, които позволяват слушането на музика без загуба на качество. Разполагат и с интелигентно активно шумопотискане, което се настройва според обстановката, както и усъвършенствана система с няколко микрофона и сензор за вибрациите на гласа, за да чувате и да бъдете чути ясно по време на разговори. Автономността достига до 7 ч слушане без ANC (или до над 30 ч с калъфа), а при включено шумопотискане почти 5 ч. Слушалките поддържат двойно Bluetooth свързване, имат удобни накрайници от мемори пяна за по-добро прилягане и предлагат безжично зареждане на калъфа, което ги прави едновременно практични и подходящи за дълготрайна употреба. HUAWEI FreeBuds Pro 4 ще бъдат налични с 30% намаление в онлайн магазина на Yettel след прилагане на промокод, който може да се вземе през приложението в рамките на деня на 30 септември. След това, той може да се използва на yettel.bg до края на следващия ден – 1 октомври.

Едно приложение, множество функции

Приложението Yettel е цялостен инструмент за управление на услугите, които клиентите ползват от телекома. Освен такива като заплащане на сметка, проверка на оставащи мегабайти, прехвърляне на номер от друг оператор и подновяване на договор изцяло дигитално, приложението дава достъп и до редица допълнителни предимства. С услуата „Защита на профила“ абонатите могат да проверят дали техен имейл адрес е бил компрометиран в миналото и да настроят известия при бъдещ неоторизиран достъп. Поддържането на устройствата в най-добрата възможна форма е лесно с функцията „Смартфон диагностика“, която предлага дистанционна проверка на състоянието на таблети и смартфони, дори за потребители, които не са клиенти на Yettel. Играта „Петък с Yettel“ дава възможност за спечелване на допълнителни мегабайти и ексклузивни отстъпки от водещи марки всяка седмица. А за любителите на дигиталните забавления приложението осигурява достъп до премиум видео и аудио съдържание с услуги като HBO MAX, Storytel, SkyShowtime, Deezer и др.