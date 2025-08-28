СДВР: Служителят на ''Градска мобилност'' пръв е нанесъл удар

OFFNews 28 август 2025 в 12:49 2715 2
Служители на ЦГМ и двама мъже се сбиха в центъра на София вчера.

Снимка Стопкадър
Служителят на "Градска мобилност" пръв нанесъл удар в боя заради поставена скоба, заяви комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление
към СДВР, цитиран от bTV.

Иззети са още записи, които също ще бъдат изследвани, а материалите предстоят да бъдат докладвани на прокуратурата.

„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на „Градската мобилност“, коментира комисар Стефан Тотев.

Той допълни, че гражданите твърдят, че скобата е поставена неправомерно, докато служителите заявяват, че тя е поставена законно. „Имало е размяна на обидни думи и реплики между тях“, посочи комисарят.

От Центъра за градска мобилност все още нямат коментар, но в позиция от вчера завяват, че строго осъждат всякакви форми на агресия.

„Наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил. Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред“, коментираха от общинското дружество.

Комисар Тотев уточни още, че двамата граждани и един от служителите имат наранявания. Всичките са прегледани в различни болнични заведения в столицата, като предстоят и повече изследвания относно състоянията им, но нараняванията им са по-скоро леки.

Спорът, който се разрази вчера следобед в центъра на София между граждани и служители на Центъра за градска мобилност, рязко ескалира. Единият от гражданите, опитал се да премахне скобата, е имал и други провинения.

Служителят на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.

    20424

    2

    случайно прочетох

    28.08 2025 в 15:13

    -0
    +0
    Всички видяхме, че служителят на ЦГМ пръв удари и ми е любопитно чий роднина е.

    5020

    1

    Муню

    28.08 2025 в 13:18

    -0
    +3
    Радска Дебилност
     
    X

