Съветът на ректорите отново ще представлява българските университети в Европа

След повече от десетилетие отсъствие българският Съвет на ректорите възстанови своето място в Европейската университетска асоциация (EUA) – една от най-влиятелните представителни организации на университетите в Европа, обединяваща близо 900 членове от 48 държави, съобщава БТА.

С решение на Борда на EUA от 30 октомври 2026 г. Съветът на ректорите отново е пълноправен колективен член на Асоциацията. Завръщането бележи важна стъпка към укрепването на международното присъствие, институционалния авторитет и ролята на българската ректорска общност в европейския академичен диалог. За Съвета то представлява заявка за легитимност във време на разкол в организацията.

„Вашият глас е необходим!“ С тези думи президентът на Европейската университетска асоциация проф. д-р Жозеп Гарел приветства българските ректори в специално видеообръщение по повод възстановеното членство.

„Добре дошли и Ви благодарим за завръщането в EUA“, заяви той, подчертавайки значението на българското участие в европейския академичен диалог.

Проф. Гарел припомни, че Асоциацията обединява университетските лидери и националните ректорски организации в Европа около общи ценности – академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет и стремежа към високи постижения. „Ако искаме гласът ни да е силен и да бъде чут, трябва да отчетем поне два фактора – броя на институциите и държавите, които представляваме, и доверието“, посочи президентът на EUA.

„Само обединявайки всички тези гласове можем да представляваме европейското разнообразие“, допълни той.

Проф. Гарел изрази готовност лично да посети България през следващите месеци, за да се запознае с предизвикателствата пред висшето образование и да обсъди с българския Съвет на ректорите възможностите за задълбочаване на европейското партньорство.

„Завръщането ни в Европейската университетска асоциация е не просто възстановяване на членство, а възстановяване на авторитета и европейската перспектива на българската ректорска общност. То е доказателство, че усилията ни в България са били забелязани от колегите ни в Европа и ние имаме своето важно място във формирането на европейските политики за висше образование“, коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д.н. Миглена Темелкова.

Новината бе представена пред 28 ректори и представители на висши училища, събрали се за предварително планираното Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България на 10 ноември. Заради трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“ официалното заседание бе отменено. В знак на почит към загиналите и съпричастност към пострадалите участниците проведоха неформална среща, посветена на бъдещето на организацията и ключовите предизвикателства пред българското висше образование.

Възстановяването на членството бе представено от проф. Красимир Кръстанов, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, който участва в юбилейното Общо събрание на EUA в Брюксел на 29 октомври, посветено на 25-годишнината от създаването на Асоциацията.

Българският Съвет на ректорите е сред организациите, присъединили се към EUA още през 2001 г., но през 2012 г. членството му е прекратено. Четиринадесет години по-късно възстановяването му отваря нови възможности за участие в европейските политики за висше образование, за защита на академичната автономия и за разширяване на сътрудничеството с университетските организации в Европа.

Конкретна стъпка в тази посока са проведените в Брюксел разговори с генералния секретар на Германската ректорска конференция (HRK) Йенс-Петер Гаул. В рамките на срещата е постигнато принципно споразумение за възстановяване на партньорските отношения между двете организации. Предстоят срещи на ръководствата и взаимни посещения в София и Берлин, които да дадат нов тласък на двустранното академично сътрудничество.

Особена символика на срещата придаде участието на проф. Камен Велев – бивш ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет и председател на Съвета на ректорите в периода 1998–2003 г. Като участник в учредяването на EUA в Саламанка през 2001 г. той припомни историческата роля на българската организация и нейния авторитет в развитието на висшето образование.

„Съветът на ректорите винаги е играл голяма роля по всички въпроси на висшето образование. Беше изключително авторитетна организация, с която се съобразяваха всички министри на образованието и науката“, заяви проф. Велев.

Той поздрави проф. Миглена Темелкова за възстановеното членство в EUA и изрази подкрепа за усилията за укрепване на единството в ректорската общност.

Наред с поздравленията, проф. Велев отправи и предупреждение за рисковете от разделението в ректорската общност. „Разколът води до отслабване на цялата общност, на университетите като цяло и поотделно, и дава възможност на различни играчи да си играят игрите“, предупреди той, като заяви готовността си да съдейства за възстановяването на доверието и общия институционален авторитет.

Темата за единството и представителната роля на Съвета на ректорите зае важно място в дискусията. В центъра на разговора много от ректорите в залата поставиха принципния въпрос каква организация е необходима на българските университети – силен и независим представител на техните интереси и академична автономия или структура с преимуществено консултативни функции към министъра на образованието и науката. Ректорът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров постави акцент върху необходимостта от възстановяване на колективния дух и взаимното доверие.

„Много ми се иска между нас да има яснота и да намерим онова сечение, което да върне колективния общ дух. Да върнем увереността в силата на този съвет“, заяви той.

В хода на дискусията ректорът на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. Петър Христов предложи допълване на чл. 23 от Закона за висшето образование с цел по-ясно регламентиране на статута и представителните функции на Съвета на ректорите.

Председателят на организацията проф. Миглена Темелкова благодари на участниците за подкрепата, активността и открития диалог, като подчерта необходимостта от уважение към различните позиции.

„Смятам, че становищата и на малцинството трябва да присъстват в позицията на Съвета на ректорите“, заяви тя, откроявайки значението на приобщаващия подход при формирането на общите решения.

Срещата завърши с призив за единство, взаимно уважение и споделена отговорност към бъдещето на българското висше образование. В ден, белязан от трагедия и скръб, ректорите изразиха съпричастност към пострадалите и семействата на загиналите, припомняйки, че човешкият живот, солидарността и взаимната подкрепа остават над всички институционални различия.

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