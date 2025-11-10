Събарят сградата на бившата баня Ситняково

Жители на района са против на мястото да бъде изградена 16 етажна сграда

OFFNews 10 ноември 2025 в 15:55 1123 1
Събарят сградата на баня Ситняково

Снимка Нашата улица "Цар Иван Асен II"/Фейсбук
Багери събарят фитнес Атама

Започна събарянето на сградата на старата баня Ситняково в София, в която се намира фитнес Атама. Информационната табела е само за махането на сградата, няма такава за строеж, алармиха жители на района във фейсбук групата Нашата улица "Цар Иван Асен II". 

Те протестират от юли миналата година срещу плановете на мястото да бъде изградена 16 етажна сграда. 

Няма издадено разрешение за строеж за сградата на ъгъла на ул. “Хан Омуртаг“ и бул. „Ситняково“, съобщиха от Столичната община през март тази година.

Въз основа на всички съгласувания проектът за изменение на план за застрояване и работен устройствен план на имота е одобрен със заповед на главния архитект на Столичната община Здравко Здравков на 13 юни 2024 г. 

В одобреното изменение на план за застрояване в имота в район „Оборище“ се предвижда промяна в характера на застрояването, като от ниско то става високо 16 етажа - в съответствие с максимално допустимите показатели за зоната.

Заявлението от 29 ноември 2023 година е от собственика на терена „Атама Уелнес енд СПА“ ООД, които имат фитнес клуб на мястото. 

Разработката попада в обхвата ПУП на м. „Подуяне-център“, одобрен с решение № 25 по протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, става ясно от документите за одобрение на проекта от архитект Здравков.

    Fro24

    10.11 2025 в 16:47

    Прочитайки само заглавието, ми стана ясно, че на нейно място ще се построи нещо гигантско !
     
