РУО-София отказва да разгледа връщането на директора в училището в Горубляне

Регионално управление на образованието – София-град няма да съдейства за връщането на директора на училището в Горубляне, за което OFFNews писа.

Дългогодишният и уважаван директор на 82. ОУ "Васил Априлов" Мартин Ганчев подаде сам оставка след системен натиск с жалби, обиски и проверки, продължили над година. Получавайки огромна подкрепа от ученици и родители, той оттегля в срок молбата си и иска да бъде възстановен на работа.

РУО-София - неговият работодател - оставя тази молба без разглеждане, не му оказва подкрепа, нито признание за работата, превърнала едно училище пред затваряне в краен квартал в живо и предпочитано учебно заведение.

След публикуването на материала ни за 82. ОУ "Васил Априлов" получихме становище от РУО-София. В него се казва, че Ганчев сам е подал молба за напускане, която е била уважена, и че няма нищо нередно в това институциите да работят по жалби.

Публикуваме пълното становище на РУО, чийто ръководител е Ваня Кастрева.

СТАНОВИЩЕ

на Регионално управление на образованието – София-град

Във връзка с настъпилата промяна в ръководството на 82. ОУ „Васил Априлов“ и последвалите обществени реакции, РУО – София-град изразява следното становище:

Директорът на 82. Основно училище „Васил Априлов“ е подал лично заявление за напускане на 7 април 2025 г. Това решение е изцяло негово - оставката му не е била искана от началника на Регионално управление на образованието – София-град нито писмено, нито устно.

Нещо повече, това е втори случай, в който г-н Ганчев сам подава заявление за напускане. Предишното такова е от началото на месец юни 2018 г., малко преди края на учебната година. Тогава, с оглед осигуряване на спокойствие и предвидимост в работата на училището, началникът на РУО – София-град провежда разговор с него и го убеждава да оттегли молбата си.

Следва да се отбележи, че през последните месеци Регионално управление на образованието - София-град и Столична община бяха сезирани от граждани и родители относно съмнения за различни нарушения. В резултат на тези сигнали, през 2024 и 2025 г. са извършени проверки, които установяват множество несъответствия с нормативните изисквания – както по отношение на училищната организация, така и на финансовите правила. Проверката от 2025 г. показва, че не са предприети действия за отстраняване на вече констатираните нарушения през 2024 г.

Подчертаваме, че всички проверки в 82. ОУ „Васил Априлов“ са извършени по сигнали, съгласно нормативно установените процедури. РУО – София-град прилага единен подход към всички училища на територията на столицата, като спазва стриктно законовите изисквания.

Прекратяването на трудовото правоотношение с досегашния директор е извършено при спазване на нормативно установените процедури, съгласно Кодекса на труда и Закона за предучилищното и училищното образование. Предприетите действия са съобразени с подадено от самия директор писмено заявление, както и с административната оценка на ситуацията.

Към момента 82. ОУ „Васил Априлов“ функционира нормално. Назначен е временно изпълняващ длъжността директор, в съответствие с разписаните вътрешни правила на РУО – София-град. Образователният процес е възстановен. Училището работи в присъствен режим.

Всички предприети действия и административни решения са продиктувани единствено от стремежа за стабилност, спокойствие и професионализъм в управлението на образователните институции, в интерес на учениците, учителите и родителската общност.

Регионално управление на образованието – София-град подчертава, че училището не следва да бъде поле за конфликти или противопоставяне. То е средище на знание, сигурност и доверие. Всички предстоящи решения ще бъдат взети в интерес на учениците, родителите и педагогическия екип – при стриктно спазване на закона, в рамките на институционалната отговорност и с мисъл за устойчивото бъдеще на образователната среда.