Радан Кънев за задържания си с марихуана син: Не подценявам действията му. Явно не сме намерили верния подход

OFFNews 16 ноември 2025 в 10:40 20917 8
Радан Кънев

Снимка Сергей Антонов
Радан Кънев

Евродепутатът Радан Кънев за пръв път коментира случая със сина си.

16-годишният Борис бе задържан онзи ден през нощта с марихуана.

От споделеното от Кънев във фейсбук става ясно, че е огорчен от случилото се, че семейството му е съдействало на полицията и че синът му е с повдигнато обвинение. Но не разбира защо деца на тази възраст трябва да бъдат задържани в ареста.

"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона. Независимо колко честа е употребата на марихуана и колко достъпна е тя за децата ни, ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход", пише Радан Кънев.

Ето цялото съобщение на евродепутата:

Вчера сутрин, около 9 без 10, след гостуване при приятели, синът ми Борис, на 16г., е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР, в близост до дома ни, в квартал “Манастирски ливади”. Полицаите са открили в него около грам марихуана. Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция.

След това беше отведен в 6-то РПУ, където му беше наложена мярка полицейско задържане до 24 часа. По-късно беше освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество, представляващо маловажен случай.

По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно.
Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона. Независимо колко честа е употребата на марихуана и колко достъпна е тя за децата ни, ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход.

Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени.

Благодарим от сърце на всички, които се обадиха с подкрепа и тревога за детето ни. Мнозина от вас не бяха нито приятели, нито съмишленици, а просто хора, които проявяват разбиране към тревогата на едно семейство и човешка съпричастност към едно дете. Защото 16 годишните са деца, колкото и да не искат да го признаят - пред себе си и пред нас.

Благодаря и на медиите за разбирането и сдържаното отразяване. Моментът е труден за нас - не заради ефекта върху родителите, а заради рисковете за детето.

    6764

    8

    GB

    16.11 2025 в 14:01

    -0
    +1
    Vitorio,

    Легализация е инструмент в МВР мафията и буци и шиши никога няма да позволят държавата да им вземе печалбата. Никога. За това е нужно огромно мнозинство в парламента!

    47

    7

    Октим

    16.11 2025 в 12:01

    -1
    +20
    “Прекрасен“ случай за противниците на баща му и изобщо на демокрацията! Като, разбира се, оплюващите забравят, че синовете, дъщерите и изобщо повечето от родата на любимите им диктатори (особено блатните) да търговци на дрога, оръжие, човешки органи и жива плът! И то със световна репутация!

    305

    6

    Vitorio

    16.11 2025 в 11:55

    -1
    +4
    Верният подход беше легализация, а не да оставите и този инструмент в МВР мафията за да се бъзика с младите граждани и да ги кара да емигрират!
    Проклета да е тази шушумига Ицо Хазарта и другите умни и красиви, вместо да пиете кафета с Пеефски, трябваше реформи и идеи за бизнес и модернизация!

    15925

    5

    bls

    16.11 2025 в 11:41

    -1
    +18
    Единици са децата които около 16 г.не са пробвали трева. Не е голяма работа зависи колко активно употребява. Не за друго ами защото наистина се затъпява. Крайно време е за легализиране на тревата. Всякакви боклуци им дават и са легални (хелчета и кви ли не лйна) алкохол им дават, цигари, вейпчета та един коноп ли ме млже да изпуши без да е криминал.

    500

    4

    Незначителен червей

    16.11 2025 в 11:35

    -4
    +6
    Lari ,мракобесния комунизъм ни превърна в лош материал и ни завеща страхът и скептицизма и затова не можем да убедим младите да не взимат наркотици. Те гледат какъв тъп и скучен живот водиме ,какви изроди избираме за политици и гледат по лесния начин да избягат от това

    510

    3

    sandman

    16.11 2025 в 11:33

    -24
    +0
    Остава и китките му да са меки като на баща му.

    3146

    2

    1215

    16.11 2025 в 11:32

    -2
    +13
    Lari, да си чувал за ефекта на Дънинг -Крюгер?Ако не си ,знай ,че ти си пример за проявлението му.

    6425

    1

    Lari

    16.11 2025 в 10:46

    -61
    +8
    Вие си ги избирате подобни вещества гласувате за тях повече от 81 години щото сте лош човешкси матриял. Най лошия който ни завеща мракобесния комунизъм. Виждате ли какъв охолен живот им осигурихте а вие блъскате за жълти стотинки. Нищо не виждате щото сте роби без мозък.
     
