Работим за град, в който хората избират да се движат с обществен транспорт, каза новият зам.-кмет на София

Вече има готови проекти за велотрасета за североизточна София, „Младост“ и „Красна поляна“.

Това заяви заместник-кметът на София по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, като очерта по Радио София основните насоки в работата на направлението – модернизация на градския транспорт, решаване на кадровия недостиг сред водачите, дигитализация и създаване на нов транспортен модел за столицата.

По думите му, в момента водачите в столичния транспорт получават между 4 и 5 хиляди лева брутно възнаграждение, а условията на труд ще се подобряват с предстоящата модернизация на автопарка.

В следващите години се предвижда доставка на десетки нови превозни средства – 50 електробуса и 75 тролейбуса с батерии и автоматични токоприемници, които ще могат да се движат и по участъци без контактна мрежа. „Не заменяме автобуси с тролеи, а създаваме нови връзки и по-комплексна мрежа“, уточни заместник-кметът.

Чаушев посочи, че започва подготовка за нов транспортен модел на София, който ще позволи по-точно планиране на транспортната мрежа въз основа на реални данни. „Ще знаем точно къде има нужда от трамвай, автобус или влак – и ще инвестираме там, където ефектът е най-голям“, заяви той.

Сред приоритетите е и дигитализацията на транспортните услуги. В момента данните за наземния транспорт са публично достъпни, а следващата стъпка е и метрото да предоставя информация в реално време, както в останалите европейски столици.

По отношение на паркирането, заместник-кметът подчерта, че целта не е просто увеличаване на броя на местата, а осигуряване на нормални, осветени и поддържани зони. Част от средствата от платеното паркиране ще бъдат насочвани целево към подобряване на инфраструктурата в съответните квартали – тротоари, осветление и пешеходни пространства.

София ще работи и за по-добра връзка с крайградските зони чрез използването на новите мотриси, закупени по Плана за възстановяване и устойчивост. „Има потенциал и за крайградска железница – новите влакове на държавата могат да се използват и за София“, каза още Чаушев.

„Нашата цел е интегриран транспорт, който е удобен, екологичен и достъпен. Работим за град, в който хората избират да се движат с обществен транспорт, защото това е по-бързият и по-умният избор“, обобщи Виктор Чаушев.