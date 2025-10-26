Проверка на школата на министъра на културата от ИТН заради обвинения в сексуално насилие актьор Росен Белов

Районната администрация на столичния квартал "Изгрев" започва незабавна проверка на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к. ”Изток”.
Вчера "Театър София" отстрани актьора Росен Белов заради разследването му за сексуално насилие срещу упоено 20-годишно момче заедно с още трима мъже. Повдигнатото обвинение на Белов, д-р Станимир Хасърджиев и двама трима души е свързано с принуда и използване на оръжие. Софийският районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест".
Въпреки че Белов беше отстранен от Arcadia Fusion ART - собственост на министъра на културата Мариан Бачев (ИТН), ще се проведе цялостна проверка на дейност на детската и юношеска театрална школа.
"Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището", заяви днес кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев.
Росен Белов дълги години е работил в детските и младежки школи МОНТФИЗ като преподавател.
26.10 2025 в 14:11
26.10 2025 в 13:44
26.10 2025 в 11:28
26.10 2025 в 11:11
