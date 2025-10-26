Проверка на школата на министъра на културата от ИТН заради обвинения в сексуално насилие актьор Росен Белов

OFFNews 26 октомври 2025 в 10:17 5770 4
Росен Белов и министър Мариан Бачев

Снимка Фейсбук
Росен Белов и министър Мариан Бачев

Районната администрация на столичния квартал "Изгрев" започва незабавна проверка на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к. ”Изток”. 

Вчера "Театър София" отстрани актьора Росен Белов заради разследването му за сексуално насилие срещу упоено 20-годишно момче заедно с още трима мъже. Повдигнатото обвинение на Белов, д-р Станимир Хасърджиев и двама трима души е свързано с принуда и използване на оръжие. Софийският районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест". 

Въпреки че Белов беше отстранен от Arcadia Fusion ART - собственост на министъра на културата Мариан Бачев (ИТН), ще се проведе цялостна проверка на дейност на детската и юношеска театрална школа. 

"Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището", заяви днес кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев. 

Росен Белов дълги години е работил в детските и младежки школи МОНТФИЗ като преподавател.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3005

    4

    Бен Булбин

    26.10 2025 в 14:11

    -0
    +0
    Гей до гея, мила моя майно льо ...

    -7400

    3

    Gunteer

    26.10 2025 в 13:44

    -0
    +0
    Какъвто и да е Мариан Бачев, как си представяте да има пръст в това? Със сигурност той самият не знае за тази страна на Росен Белов и какви ги е вършил в тая чудна компания. Как си представяте някой с власт да се окаже застрашен от гей в държава като България, където предпочитат мутри пред гей хората принципно? Ако той знаеше, щеше да е отстранил Белов хиляди пъти досега, заради собствения си имидж. Освен това Белов надали е педофил. Става дума за 20-годишен млад мъж, не за дете. На тая възраст други са имали по 2 деца и са ходили на война, не на садо-мазо сбирчици. Повечето мъже в България са едни отвратителни разлигавени мамини синчета, без значение дали са гей или хетеро, от там се почва.

    4005

    2

    PaulPierce

    26.10 2025 в 11:28

    -0
    +3
    Логичното е родителите веднага да махнат децата си от тази школа и тя да приключи дейността си. А МВР че няма да разследва дали е ставало нещо незаконно там е ясно, все пак е министър човека, няма как.

    3146

    1

    1215

    26.10 2025 в 11:11

    -0
    +0
    Нещо като ********** скандал ,ама малко по засукано като изказ.

     
    X

    Редакционният и етичен директор на BBC: Какво да правят медиите, когато политиците лъжат