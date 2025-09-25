Проучване: Никотиновите паучове може да са път към намаляване на вредата от цигарите

Ново национално изследване от САЩ дава надежда за хората, които търсят начин да откажат цигарите и по-малко вредна алтернатива на употребата на никотин. Данните показват, че никотиновите паучове, като Zyn, се използват най-често от бивши или настоящи пушачи, които вече са спрели други форми на тютюн или електронни цигари.

Какво показва новото проучване на Rutgers?

Изследване на Rutgers University, публикувано в JAMA Network Open, е първото по рода си, което дава национална картина на употребата на никотинови паучове в САЩ. Проучването обхваща над 110 000 възрастни и използва данни от допълнението за тютюнева употреба към преброяването на САЩ.

Сред основните изводи учените посочват, че:

Употребата остава ниска: делът на възрастните в САЩ, които в момента използват никотинови паучове е около 0.42%, като потребителите са основно мъже с предишна употреба на тютюн.А процентът на тези, които някога са ги използвали, е около 2.65%.

Възможна е връзка с отказването от тютюн: Въпреки че в САЩ никотиновите паучове не могат да се рекламират като средство за отказ, мнозина от потребителите са неотдавна спрели да пушат или да използват електронни цигари, което подсказва, че тези продукти може да играят роля в процеса на намаляване на вредата.

Почти никаква употреба сред хора без тютюнева история: Само 0.09% от всички, използвали паучове, никога преди това не са използвали друг тютюнев или никотинов продукт.

Слабо повишение сред подрастващите: употребата сред ученици е нараснала от 1.1% през 2022 г. до 1.8% през 2024 г.

Д-р Кристин Делнево, водещ автор на изследването, подчертава:

„Никотиновите паучове не се препоръчват за хора, които никога не са употребявали никотин. Но за онези, които пушат или употребяват други никотинови продукти и не желаят да се откажат напълно от никотина, преминаването към по-малко вреден продукт – като никотиновите паучове – може да има положителен ефект върху общественото здраве.“

Според нея паучовете може да се окажат „стъпка надолу по скалата на риска“.

„Резултатите ни предполагат, че възрастните може да използват никотинови пакетчета като форма на намаляване на вредата, тъй като употребата е най-често срещана сред онези, които наскоро са отказали тютюневи продукти или електронни цигари“, казва Делнево, която е и професор в Училището по обществено здраве на Rutgers.

Намаляват ли вредата никотиновите паучове?

През януари 2025 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри за маркетинг ZYN, първият никотинов пауч, получил такова разрешение. Важно уточнение е, че тези продукти не могат да се рекламират като средства за отказване от тютюнопушене, каквито са никотиновите лепенки, дъвки или таблетки – дори и някои потребители да ги използват с такава цел.

Никотиновите паучове съдържат никотин, но не и тютюн, и се поставят под горната устна. Те не се пушат, не произвеждат дим и не съдържат катрани или канцерогенни вещества от горене, характерни за обикновените цигари. Многобройни международни изследвания показват, че вредата от цигарите идва именно от горенето на тютюна, при което се отделят над 6000 химически вещества, част от които канцерогенни и отговорни за множество диагнози – сърдечно-съдови, онкологични, респираторни и други. Елиминирането на дима и употребата на бездимни алтернативи вместо цигари – например шведският снус като първообраз на никотиновите паучове, води до значително намаляване на пушачите и редуциране на болестите. Пример за подобен опит е Швеция, където под 5% от населението пуши, а страната има най-нисък процент на рак на белия дроб в Европа. Шведите не пушат цигари, но имат сходна употреба на никотин с останалите държави – само че, чрез паучове и шведски снус.

Източник: Rutgers University, JAMA Network Open – септември 2025 г.